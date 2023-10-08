Древнее планетезимальное образование обнаружено при исследовании объекта пояса Койпера Аррокот

Новое исследование, проведенное доктором Аланом Стерном, планетологом и заместителем вице-президента Юго-Западного исследовательского института (SwRI), предполагает, что большие курганные структуры на объекте Аррокот из пояса Койпера, который внимательно наблюдался космическим кораблем НАСА «Новые горизонты» в 2019 году, могут имеют общее происхождение. Эти «строительные блоки» Аррокота могут дать ценную информацию о моделях формирования планетезималей. Результаты исследования были представлены на 55-м ежегодном собрании Отделения планетарных наук Американского астрономического общества.

Исследование выявило 12 курганов на более крупной доле Аррокота, Вену, которые имеют схожую форму, размер, цвет и отражательную способность. Кроме того, на меньшей доле объекта, Вейо, были предварительно идентифицированы еще три холмика. Доктор Уилл Гранди, один из исследователей миссии «Новые горизонты», сравнил внешний вид Аррокота с малиной, состоящей из более мелких частей.

Основываясь на этих наблюдениях, исследование поддерживает модель потоковой нестабильности образования планетезималей. Модель предполагает, что объекты в солнечной туманности постепенно накапливаются, образуя более крупные структуры в результате гравитационного коллапса со скоростью столкновения всего несколько миль в час. Сходства, обнаруженные в структурах курганов Аррокота, позволяют по-новому взглянуть на процесс формирования, поднимая вопросы о предпочтительном размере этих строительных блоков.

Исследование подчеркивает важность дальнейшего изучения других нетронутых планетезималей для улучшения понимания процессов аккреции в древней Солнечной системе. Будущие миссии, такие как миссия НАСА «Люси» и кометный перехватчик ЕКА, могут столкнуться с подобными объектами, которые могут способствовать развитию теорий формирования планетезималей.

Исследование, опубликованное в журнале Planetary Science Journal, было проведено в сотрудничестве с исследователями из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса и Обсерватории Лоуэлла.

источники:

– Стерн А., Уайт О., Гранди В., Кини Б., Хофгартнер Дж., Несворни Д., Маккиннон В., Ричардсон Д., Мароник Дж., Вербиссер А. , Бенекки С., Шенк П. и Мур Дж. (2023). «Свойства и происхождение больших курганов Аррокота, объекта пояса Койпера». Планетарный научный журнал.

– НАСА.