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Древнее планетезимальное образование обнаружено при исследовании объекта пояса Койпера Аррокот

ByРоберт Эндрю

Октябрь 8, 2023
Древнее планетезимальное образование обнаружено при исследовании объекта пояса Койпера Аррокот

Новое исследование, проведенное доктором Аланом Стерном, планетологом и заместителем вице-президента Юго-Западного исследовательского института (SwRI), предполагает, что большие курганные структуры на объекте Аррокот из пояса Койпера, который внимательно наблюдался космическим кораблем НАСА «Новые горизонты» в 2019 году, могут имеют общее происхождение. Эти «строительные блоки» Аррокота могут дать ценную информацию о моделях формирования планетезималей. Результаты исследования были представлены на 55-м ежегодном собрании Отделения планетарных наук Американского астрономического общества.

Исследование выявило 12 курганов на более крупной доле Аррокота, Вену, которые имеют схожую форму, размер, цвет и отражательную способность. Кроме того, на меньшей доле объекта, Вейо, были предварительно идентифицированы еще три холмика. Доктор Уилл Гранди, один из исследователей миссии «Новые горизонты», сравнил внешний вид Аррокота с малиной, состоящей из более мелких частей.

Основываясь на этих наблюдениях, исследование поддерживает модель потоковой нестабильности образования планетезималей. Модель предполагает, что объекты в солнечной туманности постепенно накапливаются, образуя более крупные структуры в результате гравитационного коллапса со скоростью столкновения всего несколько миль в час. Сходства, обнаруженные в структурах курганов Аррокота, позволяют по-новому взглянуть на процесс формирования, поднимая вопросы о предпочтительном размере этих строительных блоков.

Исследование подчеркивает важность дальнейшего изучения других нетронутых планетезималей для улучшения понимания процессов аккреции в древней Солнечной системе. Будущие миссии, такие как миссия НАСА «Люси» и кометный перехватчик ЕКА, могут столкнуться с подобными объектами, которые могут способствовать развитию теорий формирования планетезималей.

Исследование, опубликованное в журнале Planetary Science Journal, было проведено в сотрудничестве с исследователями из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса и Обсерватории Лоуэлла.

источники:

– Стерн А., Уайт О., Гранди В., Кини Б., Хофгартнер Дж., Несворни Д., Маккиннон В., Ричардсон Д., Мароник Дж., Вербиссер А. , Бенекки С., Шенк П. и Мур Дж. (2023). «Свойства и происхождение больших курганов Аррокота, объекта пояса Койпера». Планетарный научный журнал.

– НАСА.

By Роберт Эндрю

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