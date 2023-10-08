В Испании обнаружили нового «гигантского» динозавра

Исследователи в Испании недавно обнаружили ранее неизвестный вид динозавров, живший 122 миллиона лет назад. Динозавр, известный как Garumbatitan morellensis, был травоядным животным с длинной шеей, его длина, по оценкам, составляла более 80 футов, а рост - более 30 футов. По мнению палеонтологов Хосе Мигеля Гасуллы и Франсиско Ортеги из Национального университета дистанционного образования Испании, Garumbatitan morellensis, вероятно, будет одним из крупнейших динозавров в истории.

В исследовании, опубликованном в Зоологическом журнале Линнеевского общества, исследователи описали анатомические характеристики нового вида динозавров. У зауропода была длинная шея, длинный хвост, маленькая голова и толстые, похожие на колонны ноги. Этот набор анатомических особенностей отличает Garumbatitan morellensis от других травоядных динозавров.

Открытие этого нового вида динозавров дает важное представление об истории эволюции зауроподов в Европе. Педро Мочо, один из авторов исследования, заявил, что гарумбатитан — один из крупнейших зауроподов, обнаруженных в нижнем мелу Европы. Хорошо сохранившиеся останки этого динозавра предоставляют ценную информацию о ранних членах группы зауропод под названием Somphospondyli, которые были единственной группой зауропод, существовавшей на Пиренейском полуострове до массового вымирания нептичьих динозавров.

Исследователи полагают, что изучение Garumbatitan morellensis прольет свет на первоначальную эволюцию этой группы зауроподов. Реконструируя его останки, ученые надеются лучше понять характеристики и поведение этих древних гигантов.

источники:

– Эль Мундо: испанские исследователи обнаруживают в Морелле одного из крупнейших динозавров в мире.

– El País: испанские исследователи идентифицируют нового динозавра, обитавшего в районе Мореллы.

– Newsweek: Недавно обнаруженный гигантский динозавр когда-то бродил по Европе