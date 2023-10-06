Исследователи достигли прорыва в преобразовании полностью неорганических перовскитов

Исследовательская группа под руководством ученых из Городского университета Гонконга (CityU) совершила значительный прорыв в преобразовании полностью неорганических перовскитов при комнатной температуре с сохранением их функциональных свойств. Перовскиты — это категория полупроводниковых материалов, которые показали большой потенциал в разработке современной гибкой электроники и энергетических систем.

Команда, состоящая из исследователей из кафедр материаловедения и инженерии, а также машиностроения CityU, провела исследование деформируемости полностью неорганических перовскитов, в частности CsPbX3. Они обнаружили, что эти перовскиты могут изменять форму при комнатной температуре, не теряя своей функциональности, чего не наблюдалось в традиционных неорганических полупроводниках.

Для изучения деформируемости CsPbX3 исследователи синтезировали монокристаллические микростолбики разных размеров методом пар-жидкость-твердое тело. Они провели эксперименты по сжатию на месте и заметили, что внутри кристаллической решетки CsPbX3 происходит непрерывное скольжение частичных дислокаций, что позволяет микростолбикам претерпевать различные изменения формы без разрушения. Эти изменения формы включали перевернутую форму L, форму Z и даже форму бокала для вина.

Команда обнаружила, что энергетический барьер с низким скольжением в CsPbX3 и прочные связи между атомами ответственны за способность материала к трансформации. Исследователи также обнаружили, что деформации не повлияли на оптоэлектронные характеристики микростолбов, продемонстрировав их потенциал для использования в деформируемых оптоэлектронных устройствах.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Materials, дают важную информацию о разработке и производстве инновационных энергетических устройств и деформируемой электроники. Результаты команды открывают новые возможности для разработки собственных пластичных полупроводников. Исследование было поддержано Советом по исследовательским грантам Гонконга, Городским университетом Гонконга и Совместной исследовательской схемой Национального фонда естественных наук Китая/RGC Гонконга.

В целом, этот прорыв в преобразовании полностью неорганических перовскитов открывает путь для будущего развития передовой гибкой электроники и энергетических систем.

источники:

– Городской университет Гонконга (https://www.cityu.edu.hk)

– Ли, X. и др. (2023). Морфинг полностью неорганических перовскитов с возможностью мультискольжения. Природные материалы.