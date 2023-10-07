Марокко успешно репатриировало из Соединенных Штатов три ископаемых останка возрастом 250 миллионов лет. Объявление о возвращении было сделано во время семинара правоохранительных органов США и Марокко по противодействию незаконному обороту культурных ценностей. Окаменелости были переданы марокканскому правительству послом США в Марокко Пунитом Талваром в Музее современного искусства Мохаммеда VI в Рабате.

Три окаменелости состоят из черепа мозазавра, челюсти базилозавра и позвонка китообразного кита. Министр культуры Марокко Мехди Бенсаид подчеркнул важность укрепления сотрудничества между двумя странами в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. Эти усилия по репатриации являются частью продолжающегося сотрудничества Марокко с различными странами по возвращению своего культурного наследия.

Это не первый раз, когда Марокко успешно вмешивается, чтобы предотвратить незаконный аукцион важных исторических артефактов. В 2017 году страна заблокировала продажу в Париже скелета морского динозавра возрастом 66 миллионов лет, который был доставлен из Хурибги, центральное Марокко. Подобные инициативы отражают стремление Марокко сохранить свое богатое культурное наследие и предотвратить незаконную торговлю ценными окаменелостями и артефактами.

В целом, возвращение Марокко этих 250-миллионолетних окаменелостей подчеркивает важность международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. Активно участвуя в партнерских отношениях и подписывая соглашения с другими странами, Марокко принимает активные меры по защите своего культурного наследия для будущих поколений.

Определения:

1. Ископаемое: Сохранившиеся останки или следы древних организмов.

2. Репатриация: акт возвращения культурных артефактов или предметов исторического значения в страну их происхождения.

источники:

– Агентство Анадолу.