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Наука

Марокко извлекло из США окаменелости возрастом 250 миллионов лет

ByРоберт Эндрю

Октябрь 7, 2023
Марокко извлекло из США окаменелости возрастом 250 миллионов лет

Марокко успешно репатриировало из Соединенных Штатов три ископаемых останка возрастом 250 миллионов лет. Объявление о возвращении было сделано во время семинара правоохранительных органов США и Марокко по противодействию незаконному обороту культурных ценностей. Окаменелости были переданы марокканскому правительству послом США в Марокко Пунитом Талваром в Музее современного искусства Мохаммеда VI в Рабате.

Три окаменелости состоят из черепа мозазавра, челюсти базилозавра и позвонка китообразного кита. Министр культуры Марокко Мехди Бенсаид подчеркнул важность укрепления сотрудничества между двумя странами в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. Эти усилия по репатриации являются частью продолжающегося сотрудничества Марокко с различными странами по возвращению своего культурного наследия.

Это не первый раз, когда Марокко успешно вмешивается, чтобы предотвратить незаконный аукцион важных исторических артефактов. В 2017 году страна заблокировала продажу в Париже скелета морского динозавра возрастом 66 миллионов лет, который был доставлен из Хурибги, центральное Марокко. Подобные инициативы отражают стремление Марокко сохранить свое богатое культурное наследие и предотвратить незаконную торговлю ценными окаменелостями и артефактами.

В целом, возвращение Марокко этих 250-миллионолетних окаменелостей подчеркивает важность международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. Активно участвуя в партнерских отношениях и подписывая соглашения с другими странами, Марокко принимает активные меры по защите своего культурного наследия для будущих поколений.

Определения:
1. Ископаемое: Сохранившиеся останки или следы древних организмов.
2. Репатриация: акт возвращения культурных артефактов или предметов исторического значения в страну их происхождения.

источники:
– Агентство Анадолу.

By Роберт Эндрю

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