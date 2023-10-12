Первые результаты космического телескопа Джеймса Уэбба не так революционны, как первоначально предполагалось

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) вызвал большой ажиотаж своими первоначальными наблюдениями, что привело к появлению сенсационных заголовков, утверждающих, что давно существующие теории, такие как Большой взрыв и общая теория относительности, были опровергнуты. Однако новые результаты исследования с использованием данных канадского объективного кластерного исследования NIRISS (CANUCS) показывают, что эти революционные результаты не были такими необычными, как первоначально предполагалось.

JWST — самый мощный инфракрасный телескоп из когда-либо созданных, способный делать подробные изображения некоторых из самых ранних галактик, образовавшихся после темных веков ранней Вселенной. Предыдущие наблюдения немного более поздних периодов дали нам хорошее понимание того, как быстро развиваются галактики, основываясь на нашем понимании Большого взрыва. Но галактики, идентифицированные JWST, уже были большими, яркими и структурно сложными, что бросало вызов нашим предположениям об эволюции галактик.

Астрономы используют различные методы для идентификации далеких галактик, в том числе ищут разрывы в галактических спектрах. Галактики с двойным разрывом, которые демонстрируют разрывы как на длинах волн Лаймана, так и на Балмере, могут помочь астрономам нацеливаться на галактики на определенных расстояниях. Первоначальные результаты JWST были сосредоточены на галактиках с двойным разрывом на красном смещении около z = 7, когда Вселенной было меньше миллиарда лет.

Однако это исследование с использованием данных CANUCS выявило потенциальную ошибку в выборе галактик с двойным разрывом. Этот метод может отдавать предпочтение более крупным и ярким галактикам, исключая меньшие, более тусклые и холодные галактики. Команда идентифицировала 19 галактик с двойным разрывом по данным CANUCS, но по сравнению с большей популяцией галактик было очевидно, что метод отбора может исказить результаты в сторону более крупных и ярких галактик.

Исследователи подчеркивают, что эти первоначальные результаты не исключают возможности того, что JWST вынудит пересмотреть нашу стандартную космологическую модель. Однако они подчеркивают, что мы все еще находимся на ранних стадиях и нам нужно больше данных и подробных наблюдений, чтобы понять истинную природу этих далеких галактик и то, где на самом деле оседает пыль.

источник:

Деспре, Гийом и др. «LCDM еще не умер: массивные галактики Бальмера с высоким z встречаются реже, чем сообщалось ранее». Препринт arXiv arXiv:2310.03063 (2023 г.).