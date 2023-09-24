НАСА успешно проводит имитационные испытания в день запуска лунной миссии «Артемида II»

Астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох вместе с астронавтом Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансеном недавно завершили смоделированные испытания в день запуска в Космическом центре Кеннеди во Флориде в рамках миссии НАСА «Артемида II». Эта миссия является решающим шагом в планах агентства по возвращению людей на Луну и отправке их на Марс.

Во время испытаний экипаж выполнил процедуры, которые им предстоит пройти в день запуска. Они проснулись в своих каютах для экипажа в здании управления и контроля имени Нила Армстронга Кеннеди и надели тестовые версии скафандров системы выживания экипажа «Орион». Затем они отправились на стартовую площадку 39B в новом транспортном флоте НАСА «Артемида». По прибытии они сели на мобильную пусковую установку и вошли в белую комнату внутри рукава доступа экипажа.

Завершение этого испытания имеет важное значение, поскольку оно гарантирует, что и экипаж, и команды наземных систем в Кеннеди будут хорошо подготовлены и понимают график мероприятий в день запуска. Миссия Artemis II станет первым полетом с экипажем на борту новой ракеты Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion. Его основная цель — проверить бесперебойную работу систем космического корабля с экипажем в условиях дальнего космоса.

Путешествие начнется в Космическом центре Кеннеди, где четверо астронавтов сядут на борт космического корабля «Орион», оснащенного ракетой SLS. После запуска будет выполнено несколько маневров по подъему на орбиту, чтобы вывести космический корабль на траекторию свободного возвращения к Луне. На протяжении всей траектории экипаж будет непосредственно контролировать «Орион» во время операций сближения и оценивать различные системы. Они также проверят системы связи и навигации, чтобы обеспечить готовность к облету Луны.

«Артемида II» служит прологом миссии «Артемида III», где история будет твориться по мере того, как люди вернутся на Луну и в конечном итоге нацелятся на Марс. Исследовательские усилия НАСА направлены на расширение наших знаний о Вселенной и принесение пользы человечеству.

источники:

- НАСА

- Программа НАСА по исследованию наземных систем

- Система космического запуска НАСА (SLS)