НАСА прогнозирует потенциально катастрофическое столкновение астероида с Землей через 159 лет

НАСА опубликовало прогноз, что астероид размером с нашу Луну потенциально может столкнуться с Землей через 159 лет. Астероид, известный как Бенну, имеет диаметр 1,610 футов и может ударить по Земле с силой 22 атомных бомб. Хотя вероятность столкновения невелика, расчеты НАСА вызвали обеспокоенность по поводу потенциальных катастрофических последствий.

Бенну был впервые обнаружен в 1999 году, и с тех пор за ним пристально наблюдают из-за его значительного размера и небольшой, но вполне вероятной вероятности его воздействия на нашу планету. Многочисленные интернет-видео демонстрируют разрушительные последствия такого события.

Для дальнейшего изучения этой возможности НАСА запустило миссию OSIRIS-REx в 2016 году. Целью этой миссии является пересечение Бенну и изучение его состава. Прогнозируемая дата столкновения назначена на 24 сентября 2184 года, что дает ученым время собрать больше информации и потенциально разработать стратегии смягчения последствий.

Если бы Бенну столкнулся с Землей, он высвободил бы примерно 1,200 мегатонн энергии, что в 24 раза мощнее, чем самое мощное ядерное оружие на Земле. Хотя вероятность столкновения в настоящее время оценивается в 1 из 22, НАСА продолжает внимательно следить за траекторией Бенну и его потенциальным гравитационным взаимодействием с нашей планетой.

Помимо риска столкновения, внимание ученых привлекли близкие сближения Бенну с Землей каждые шесть лет. Хотя вероятность столкновения при этих столкновениях в настоящее время низка, с вероятностью 1 из 2,700 или 0.037%, это остается примечательной статистикой, учитывая возраст Земли.

Несмотря на потенциально катастрофические последствия, НАСА классифицирует Бенну как «потенциально опасный астероид», который может приблизиться к нашей планете на расстояние менее 4.65 миллиона миль. Научный интерес к Бенну заключается не только в его потенциальном столкновении, но также в его геологическом и химическом составе, который дает ценную информацию о происхождении и развитии нашей каменистой планеты.

Миссия НАСА OSIRIS-REx, которая успешно собрала образцы с Бенну в 2020 году, стала важной вехой в исследовании астероидов и извлечении образцов. Целью этой миссии является улучшение нашего понимания астероидов и их потенциального воздействия на Землю.

В целом, хотя вероятность столкновения с Бенну в настоящее время невелика, потенциальные последствия и постоянный мониторинг подчеркивают важность продолжения исследований и готовности к потенциальным воздействиям астероидов.

источники:

НАСА: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства