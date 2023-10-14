Исследователи полагают, что автомагистрали на Луне могут улучшить транспортное сообщение

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, предполагает возможность создания на Луне автомагистралей, которые потенциально могут произвести революцию в сфере транспорта на лунной поверхности. В исследовании подчеркивается необходимость улучшения инфраструктуры для поддержки будущих лунных миссий и описывается метод строительства дорог и посадочных площадок на Луне.

Низкая лунная гравитация представляет собой проблему, поскольку движение луноходов поднимает взвешенные частицы пыли, что может оказать пагубное воздействие на исследовательские аппараты. Для решения этой проблемы в исследовании предлагается использовать концентрированный свет в качестве метода мощения лунных дорог.

В эксперименте исследователи использовали мощный CO2-лазер для имитации концентрированного солнечного света и аналог лунного реголита для имитации лунного грунта. Лунный реголит — это камни и пыль, составляющие поверхностный слой Луны. Испытав различные силы, команда определила интенсивность лазера, которая очень напоминала солнечный свет на Луне.

Важным выводом исследования является то, что действительно возможно производить большие взаимосвязанные плитки непосредственно на поверхности Луны. Эти плитки в сочетании образуют дорогу или тротуар, которые облегчат движение луноходов. Использование таких плиток размером около 250 миллиметров (9.8 дюйма) могло бы значительно снизить количество вредной пыли, воздействующей на оборудование.

Хотя исследование демонстрирует жизнеспособность создания этих взаимосвязанных плиток, исследователи признают необходимость повышения долговечности материала для долгосрочного использования на Луне. Следующий этап исследований будет сосредоточен на совершенствовании состава плиток, чтобы обеспечить их долговечность в сложных лунных условиях.

источники:

– Исследование: Природа

- Лунный реголит: научная тревога