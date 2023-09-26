Новое открытие: Энцелад, спутник Сатурна, повсюду разбрызгивает воду

Энцелад, один из спутников Сатурна, ведет себя как разбрызгиватель воды, который не прекращает работу. Эта маленькая луна диаметром около 300 миль отвечает за воду и лед, образующие одно из знаковых колец Сатурна. Он также выстреливает водой по всей системе Сатурна.

В 2005 году космический аппарат Кассини сделал революционное открытие гейзеров, извергающихся на южном полюсе Энцелада. Эти гейзеры, выбрасывающие воду в космос, с тех пор были исследованы Кассини, который даже пролетал сквозь них, чтобы проанализировать их состав.

Ученые определили, что вода, извергаемая с Энцелада, берет свое начало из глобального океана под ледяной поверхностью Луны. Под океаном «жерла» горячей воды, вероятно, несут минералы, обеспечивающие все необходимые ингредиенты для жизни.

В конце 2020 года космический телескоп Джеймса Уэбба наблюдал Энцелад и подтвердил, что гейзеры все еще активны. Эти гейзеры выбрасывают достаточно воды, чтобы наполнить олимпийский бассейн всего за два часа. Вода сливается, образуя массивный «шлейф», простирающийся на 6,000 миль от поверхности Луны. Из-за орбитального движения Энцелада вокруг Сатурна шлейф распространяется и образует ледяной «бублик», охватывающий внешнее кольцо планеты. Следовательно, система колец Сатурна постоянно пополняется за счет шлейфа.

Однако примерно две трети воды в шлейфе рассеивается, создавая тонкий холодный «туман», который пронизывает все кольца Сатурна. Это открытие дает ценную информацию о сложных взаимодействиях и динамике внутри системы Сатурна.

Стоит отметить, что будущий космический телескоп Джеймса Уэбба, запуск которого запланирован на конец 2021 года, продолжит предоставлять более подробные наблюдения за Энцеладом и другими небесными телами, еще больше углубляя наше понимание загадок Вселенной.

источники:

– Энцелад: Луна Сатурна повсюду разбрызгивает воду – Дэймонд Беннингфилд

– Источник изображения: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех.