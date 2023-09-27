Исследование подтверждает вращение сверхмассивной черной дыры в Радиогалактике M87

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, предоставило убедительные доказательства вращения сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре соседней радиогалактики M87. В исследовании, проведенном под руководством доктора Цуй Юйжу и международной командой ученых, использовались радиотелескопы со всего мира, чтобы сделать это захватывающее открытие.

M87, расположенная на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли, содержит массивную черную дыру, масса которой примерно в 6.5 миллиардов раз превышает массу Солнца. Одной из интригующих особенностей галактики является ее колеблющаяся струя, которая движется вверх и вниз с амплитудой около 10 градусов.

Команда тщательно проанализировала данные телескопа за период с 2000 по 2022 год и обнаружила повторяющийся 11-летний цикл в прецессионном движении основания джета. Это открытие согласуется с предсказаниями общей теории относительности Эйнштейна, которая устанавливает прямую связь между динамическим поведением джета и вращением центральной сверхмассивной черной дыры.

Анализ показал, что ось вращения аккреционного диска, диска материи, вращающегося по спирали в черную дыру, не совмещена с осью вращения черной дыры. Это смещение вызывает прецессионное движение джета и является четким доказательством того, что сверхмассивная черная дыра в M87 действительно вращается.

Соавтор исследования, доктор Цуй Южу, выразил восторг по поводу полученных результатов, подчеркнув важность сбора данных высокого разрешения в течение двух десятилетий для достижения этого результата. Подтверждение вращения черной дыры вселяет уверенность в ученых, изучающих черную дыру M87, особенно после успешного получения ее изображения с помощью телескопа Event Horizon.

M87 имеет историческое значение в астрономии, поскольку именно здесь в 1918 году была обнаружена первая наблюдательная астрофизическая струя. Ее относительная близость к Земле позволила ученым очень подробно изучить области формирования джетов вблизи черной дыры.

Сверхмассивные черные дыры, подобные той, что находится в M87, известны как разрушительные небесные тела, которые могут аккумулировать огромное количество материала и производить мощные струи плазмы. Эти джеты движутся со скоростью, приближающейся к скорости света, и простираются на тысячи световых лет в космос. Вращение черной дыры играет решающую роль в этом процессе, извлекая энергию из черной дыры и выталкивая окружающее вещество наружу со значительной силой.

Вращение черной дыры также влияет на окружающее пространство-время, заставляя близлежащие объекты тянуться вдоль ее оси вращения — явление, известное как «перетаскивание кадра». Этот эффект способствует прецессионному движению джета и является неоспоримым доказательством вращения черной дыры.

В исследовании приняли участие более 20 телескопов со всего мира, в том числе китайский 65-метровый радиотелескоп Тяньма и 26-метровый Синьцзянский радиотелескопы, известные своей высокой чувствительностью и угловым разрешением. В будущем ожидается вклад со стороны строящегося в настоящее время 40-метрового радиотелескопа Шигадзе, который расширит возможности визуализации для наблюдений на субмиллиметровых волнах.

Хотя это исследование дало важную информацию, до сих пор остаются без ответа вопросы относительно структуры аккреционного диска и точного вращения черной дыры M87. Ученые ожидают открытия большего количества источников с подобной конфигурацией, что будет способствовать нашему пониманию сверхмассивных черных дыр.

Источники: Nature, Чжэцзянская лаборатория, Национальная астрономическая обсерватория Японии.