Влияние городского шума на пестрых тамаринов и их общение

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Федерального университета Амазонас и Университета Англии Раскин (ARU), показало, как находящиеся под угрозой исчезновения пестрые обезьяны-тамарины адаптируют свои методы общения в ответ на шумовое загрязнение, вызванное деятельностью человека. Эти обезьяны, обитающие на небольшой территории в центральной Бразилии, в основном полагаются на голосовые сигналы и запаховые метки для общения, но теперь столкнулись с проблемой адаптации к городской среде.

Исследовательская группа провела наблюдения за девятью группами диких пестрых тамаринов, отслеживая их поведение в течение 10 дней. Основным источником антропогенного шума в их среде обитания было дорожное движение, но шум самолетов, посетителей парков и военных действий также вносил свой вклад в общий уровень шума.

Исследование обнаружило корреляцию между увеличением городского шума и частотой запаховых меток среди обезьян. Поскольку шум мешает их голосовому общению, обезьяны больше полагаются на запаховые метки для передачи сообщений.

Пестрые тамарины используют разные ароматические метки для разных целей, включая территориальную и репродуктивную информацию. Эта эволюционная адаптация позволяет им общаться в течение длительного периода. Однако это может быть не так эффективно, как голосовые призывы, тем более что их среда обитания становится фрагментированной из-за урбанизации.

Доктор Джейкоб Данн, доцент кафедры эволюционной биологии в ARU, подчеркнул, что деятельность человека значительно изменила акустические ландшафты, к которым изначально были адаптированы многие виды. Считается, что рост ароматической маркировки среди пестрых тамаринов является гибкой адаптацией к этим изменениям в их среде обитания.

Это исследование проливает свет на поведенческие изменения животных в городской среде и подчеркивает потенциальные проблемы, с которыми сталкиваются виды, находящиеся под угрозой исчезновения, такие как пестрый тамарин. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как городской шум влияет на другие аспекты их поведения и общего выживания.

источники:

– Исследование, проведенное исследователями из Федерального университета Амазонас и Университета Англии Раскин (ARU).

– Опубликовано в журнале Ethology Ecology & Evolution.

– Финансирование предоставлено Национальным географическим обществом, Фондом Раффорда, Фондом действий приматов и Международным обществом приматологов.