Обезьяны чаще используют запаховую маркировку, чтобы компенсировать шумовое загрязнение, вызванное деятельностью человека

Новое исследование показало, что пестрые тамарины чаще используют ароматические метки, чтобы компенсировать шумовое загрязнение, вызванное деятельностью человека. Пестрый тамарин — вид приматов, обитающий в центральной Бразилии, но на его среду обитания все чаще вторгается городская среда. В исследовании, проведенном исследователями из Федерального университета Амазонас и Университета Англии Раскин, использовалось радиоотслеживание для наблюдения за поведением девяти отдельных групп диких пестрых тамаринов. Исследователи обнаружили, что частота запаховой маркировки увеличивается вместе с уровнем шума, вызванного дорожным движением, самолетами, посетителями парков и военной деятельностью. Это говорит о том, что обезьяны больше полагаются на запаховую маркировку, когда их голосовое общение становится менее эффективным из-за человеческого шума.

Общение жизненно важно для выживания вида, и пестрые тамарины используют запаховую маркировку для передачи репродуктивной и территориальной информации. Ведущий автор исследования Тайнара Соброза объясняет, что многие виды зависят от акустических сигналов для получения важной информации, такой как привлечение партнера, поиск пищи и предупреждение хищников. Исследование показывает, что урбанизация и повышенный уровень шума влияют на общение тамаринов. По мере того, как городской ландшафт все глубже проникает на их территорию, ароматическая маркировка становится все более распространенным средством коммуникации.

Соавтор доктор Джейкоб Данн отмечает, что люди внесли дополнительные стимулы в звуковые ландшафты животных, заглушая естественные звуки. Более широкое использование запаховой маркировки пестрыми тамаринами рассматривается как гибкая реакция на это изменение окружающей среды. Однако, в отличие от голосовых вызовов, запаховая маркировка неэффективна для общения на большом расстоянии. Поскольку среда обитания тамаринов становится все более фрагментированной, а группы становятся все более изолированными, эта адаптация может оказать пагубное воздействие на вид, уже находящийся под угрозой исчезновения.

В целом, исследование подчеркивает способы, которыми животные адаптируют свое поведение в ответ на антропогенные изменения в окружающей среде. Понимание этих адаптаций имеет решающее значение для усилий по сохранению и обеспечению выживания исчезающих видов.

источник:

- Тайнара В. Соброза и др., Усиливают ли пестрые тамарины маркировку запахов в ответ на городской шум?, Этология, экология и эволюция.