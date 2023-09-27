Колеблющаяся струя M87 подтверждает вращение сверхмассивной черной дыры

Недавнее исследование, проведенное китайским исследователем доктором Цуй Юйчжу, подтвердило вращение сверхмассивной черной дыры в соседней радиогалактике M87. В исследовании, опубликованном в журнале Nature, использовалась глобальная сеть радиотелескопов и анализировались данные телескопов за 2000-2022 годы. Исследовательская группа наблюдала в M87 колеблющуюся струю, которая раскачивается вверх и вниз с амплитудой около 10 градусов, что является свидетельством вращения черной дыры.

Сверхмассивные черные дыры в центре активных галактик уже давно озадачивают ученых своей способностью аккумулировать огромные количества материала и испускать мощные потоки плазмы, известные как джеты. Механизм передачи энергии между сверхмассивными черными дырами, аккреционными дисками и релятивистскими струями остается загадкой уже более века.

Исследование было сосредоточено на M87, галактике, где в 1918 году был обнаружен первый наблюдательный астрофизический джет. Анализируя данные, полученные с помощью интерферометрии со сверхдлинной базой (VLBI), команда обнаружила периодическую прецессионную струю в основании черной дыры M87, что дает представление о его вращение. Анализ исследовательской группы показал, что ось вращения аккреционного диска не совпадает с осью вращения черной дыры, что приводит к прецессии струи.

Это открытие проливает свет на поведение аккреционных дисков и их связь со сверхмассивными черными дырами. Когда черная дыра вращается, она тянет близлежащие объекты вдоль своей оси вращения, что называется «перетаскиванием кадра». Прецессия джета подтверждает, что сверхмассивная черная дыра в M87 действительно вращается.

Результаты этого исследования важны для улучшения нашего понимания сверхмассивных черных дыр и их свойств. «Мы в восторге от этого важного открытия», — сказал доктор Цуй Ючжу, ведущий автор статьи. «Накопление данных высокого разрешения за два десятилетия и проведение тщательного анализа были необходимы для достижения этого достижения».

В исследовании использовались наблюдения из восточноазиатской сети VLBI (EAVN), массива со сверхдлинной базой (VLBA), совместного массива KVN и VERA (KaVA), а также почти глобальной сети Восточной Азии и Италии (EATING).

Это новаторское исследование предоставляет дополнительные доказательства сложной динамики сверхмассивных черных дыр и их роли в формировании Вселенной.

источники:

– Ючжу Цуй и др. 2023, Intouchable Lab@Openverse и Zhejiang Lab.

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