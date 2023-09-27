CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Колеблющаяся струя M87 подтверждает вращение сверхмассивной черной дыры

ByМамфо Брешиа

сентябрь 27, 2023
Колеблющаяся струя M87 подтверждает вращение сверхмассивной черной дыры

Недавнее исследование, проведенное китайским исследователем доктором Цуй Юйчжу, подтвердило вращение сверхмассивной черной дыры в соседней радиогалактике M87. В исследовании, опубликованном в журнале Nature, использовалась глобальная сеть радиотелескопов и анализировались данные телескопов за 2000-2022 годы. Исследовательская группа наблюдала в M87 колеблющуюся струю, которая раскачивается вверх и вниз с амплитудой около 10 градусов, что является свидетельством вращения черной дыры.

Сверхмассивные черные дыры в центре активных галактик уже давно озадачивают ученых своей способностью аккумулировать огромные количества материала и испускать мощные потоки плазмы, известные как джеты. Механизм передачи энергии между сверхмассивными черными дырами, аккреционными дисками и релятивистскими струями остается загадкой уже более века.

Исследование было сосредоточено на M87, галактике, где в 1918 году был обнаружен первый наблюдательный астрофизический джет. Анализируя данные, полученные с помощью интерферометрии со сверхдлинной базой (VLBI), команда обнаружила периодическую прецессионную струю в основании черной дыры M87, что дает представление о его вращение. Анализ исследовательской группы показал, что ось вращения аккреционного диска не совпадает с осью вращения черной дыры, что приводит к прецессии струи.

Это открытие проливает свет на поведение аккреционных дисков и их связь со сверхмассивными черными дырами. Когда черная дыра вращается, она тянет близлежащие объекты вдоль своей оси вращения, что называется «перетаскиванием кадра». Прецессия джета подтверждает, что сверхмассивная черная дыра в M87 действительно вращается.

Результаты этого исследования важны для улучшения нашего понимания сверхмассивных черных дыр и их свойств. «Мы в восторге от этого важного открытия», — сказал доктор Цуй Ючжу, ведущий автор статьи. «Накопление данных высокого разрешения за два десятилетия и проведение тщательного анализа были необходимы для достижения этого достижения».

В исследовании использовались наблюдения из восточноазиатской сети VLBI (EAVN), массива со сверхдлинной базой (VLBA), совместного массива KVN и VERA (KaVA), а также почти глобальной сети Восточной Азии и Италии (EATING).

Это новаторское исследование предоставляет дополнительные доказательства сложной динамики сверхмассивных черных дыр и их роли в формировании Вселенной.

источники:
– Ючжу Цуй и др. 2023, Intouchable Lab@Openverse и Zhejiang Lab.
- Природа

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Разливы древних рек на Гангской равнине дают представление о будущих супернаводнениях

сентябрь 29, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев