Молекула углеводов из морских бактерий перспективна в лечении синдрома Санфилиппо

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Carbodrive Polymers, показало, что молекула углеводов, полученная из морских бактерий, может обладать терапевтическим потенциалом для лечения синдрома Санфилиппо типа А. Синдром Санфилиппо — это редкое генетическое заболевание, вызванное отсутствием специфических ферментов, необходимых для расщепления сульфата гепаран, который приводит к накоплению токсичных фрагментов в клетках и последующей нейродегенерации.

Исследователи провели эксперименты с использованием молекул, полученных из глубоководных бактерий, и сравнили их действие с производными гепарина. Эти морские молекулы, известные как морские полисахариды, продемонстрировали способность ингибировать фермент, ответственный за инициацию разложения гепарансульфата. Морские молекулы более эффективно предотвращали распад гепарансульфата, чем производные гепарина.

Затем исследователи протестировали одну конкретную молекулу, A5_3, полученную из морских бактерий Vibrio Diabolicus, на мышиной модели синдрома Санфилиппо типа А. Мышам вводили A5_3 три раза в неделю в течение восьми недель. Исследование показало, что лечение A5_3 привело к нормализации метаболических маркеров, связанных с энергетическим обменом и клеточными функциями в мозге мышей. Кроме того, при лечении A5_3 были изменены маркеры нейровоспаления, гибели клеток и повреждения нервных клеток.

В ходе исследования также наблюдалось частичное восстановление целостности тканей белого вещества головного мозга, которое содержит отростки нервных клеток. Двигательные нарушения, демонстрируемые на мышиной модели синдрома Санфилиппо типа А, были частично устранены лечением А5_3. Важно отметить, что лечение хорошо переносилось мышами.

Эти результаты позволяют предположить, что A5_3, молекула углеводов, полученная из морских бактерий, обладает потенциалом уменьшать воспаление, обращать вспять метаболическую дисфункцию и сохранять целостность тканей головного мозга при синдроме Санфилиппо типа А. Исследователи полагают, что эти результаты подчеркивают новый класс молекул с терапевтическим действием. потенциал для предотвращения нейродегенерации при различных формах синдрома Санфилиппо. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять механизмы действия и оптимизировать введение этих соединений.

источники:

– «Низкомолекулярные сульфатированные морские полисахариды: перспективные молекулы для предотвращения нейродегенерации при мукополисахаридозе IIIА?» – Углеводные полимеры