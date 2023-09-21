Потенциальные преимущества терапии молекулярным водородом (H2) в медицине человека

Область терапии молекулярным водородом (H2), хотя и относительно неизвестная общественности, привлекает внимание как потенциальный подход к лечению различных заболеваний человека. Институт молекулярного водорода (MHI), некоммерческая организация, занимающаяся научными исследованиями, предоставляет информацию о терапевтическом потенциале H2-терапии. Хотя исследования в этой области все еще находятся на ранних стадиях, по этой теме было опубликовано более 1,000 статей, в основном посвященных культурам клеток и моделям животных. Однако для подтверждения его эффективности в медицинской практике необходимы более обширные испытания на людях.

Согласно рецензируемым исследованиям, H2-терапия демонстрирует многообещающие результаты в борьбе с 10 самыми смертоносными заболеваниями, выявленными Американским центром контроля заболеваний. Он также продемонстрировал терапевтический потенциал на более чем 170 моделях заболеваний, воздействуя на различные органы тела, не вызывая хронических токсических побочных эффектов. Важно отметить, что терапия была сертифицирована Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США как безопасная.

Диапазон состояний, при которых может помочь H2-терапия, широк, включая метаболический синдром, диабет, болезнь Паркинсона, ревматоидный артрит, заживление ран, когнитивные нарушения и спортивные результаты, среди других. Интересно, что бактерии, живущие в кишечнике человека, естественным образом производят водород, который оказывает благотворное влияние на здоровье.

Водород существует в форме молекулярного газообразного водорода (H2), где два атома водорода связаны друг с другом. При терапии H2 водород, вырабатываемый электролизом, обычно вводится путем ингаляции или питья. Молекулы водорода благодаря своим небольшим размерам и неполярности легко проникают в клетки организма и оказывают свое воздействие на различные субклеточные компартменты.

Одним из предполагаемых механизмов, посредством которых H2 проявляет свои преимущества, является его роль селективного антиоксиданта. Исследования, проведенные в 2007 году, показали, что введение газообразного водорода крысам, страдающим от стресса, оказывает терапевтический эффект за счет снижения окислительного стресса. Окислительный стресс возникает, когда свободные радикалы, высокореактивные молекулы с неспаренными электронами, повреждают важные клеточные компоненты. H2 может нейтрализовать эти опасные свободные радикалы, предотвращая повреждение и дисфункцию клеток.

Хотя для полного понимания применения H2-терапии в медицине необходимы дальнейшие исследования, ранние исследования предполагают ее потенциал для облегчения широкого спектра заболеваний человека. Клиника H2 в Бишопстауне, Корк, основанная остеопатом Ноэлем О'Коннором, сообщила о благоприятных результатах при таких заболеваниях, как ревматоидный артрит, невропатия, аллергии, хронические кожные заболевания и затяжной Covid. Однако важно отметить, что H2-терапия не является гарантированным решением, поскольку 27 процентов пациентов сообщили о незначительной пользе или ее отсутствии вообще.

В заключение, H2-терапия обещает стать потенциальным подходом к лечению различных заболеваний человека. Необходимы дальнейшие исследования и клинические испытания, чтобы точно определить его полезность и оптимизировать его применение в медицинской практике.

источники:

– Институт молекулярного водорода (MHI) – https://www.molecular Hydrogeninstitute.com/

– Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США – https://www.fda.gov/