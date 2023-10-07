Новое исследование предполагает, что внешняя Солнечная система может содержать удивительную информацию о гравитации

Внешние пределы нашей солнечной системы, в частности пояс Койпера, могут содержать не только загадочную девятую планету, но и свидетельства, которые могут бросить вызов нашему пониманию гравитации. Два физика-теоретика, Харш Матур из Университета Кейс Вестерн Резерв и Кэтрин Браун из Гамильтон-колледжа, предположили, что аномалии, наблюдаемые на орбитах объектов во внешней Солнечной системе, могут быть объяснены модифицированным законом гравитации, известным как Модифицированная ньютоновская динамика (МОНД). ).

МОНД утверждает, что закон гравитации Исаака Ньютона справедлив до определенного момента, после чего начинает действовать другое гравитационное поведение. Эта теория успешно объяснила наблюдения галактического масштаба и иногда рассматривается как альтернатива концепции темной материи. Однако исследование Матура и Брауна показывает, что MOND также может оказывать заметное влияние на внешнюю часть Солнечной системы.

Когда они применили MOND, исследователи обнаружили поразительное совпадение орбит объектов из гипотетического набора данных «Девятой планеты» и гравитационного поля галактики Млечный Путь. Это открытие предполагает, что в течение миллионов лет объекты внешней Солнечной системы могут быть выровнены с гравитационным полем галактики.

Хотя текущий набор данных ограничен, а другие астрономы предложили альтернативные объяснения наблюдаемых орбитальных аномалий, работа Матура и Брауна подчеркивает потенциал внешней Солнечной системы как лаборатории для изучения гравитации и фундаментальных проблем физики.

Потребуются дальнейшие исследования и наблюдения, чтобы подтвердить эти выводы и определить, несет ли ответственность за наблюдаемые аномалии во внешней солнечной системе измененный закон гравитации или неоткрытая планета.

Ссылка: «Модифицированная ньютоновская динамика как альтернатива гипотезе девятой планеты», Кэтрин Браун и Харш Матур, Астрономический журнал.

источники:

– НАСА, ЕКА и Дж. Бэкон (STScI)

– Университет Кейс Вестерн Резерв

– Гамильтон Колледж