Моделирование клеевой технологии проливает новый свет на доисторическое познание

Недавнее исследование, проведенное учеными из Делфтского технологического университета, использовало компьютерное моделирование, чтобы получить представление о доисторических процессах производства берестяной смолы и их значении для понимания когнитивных способностей неандертальцев и ранних современных людей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Берестяная смола считается одной из старейших преобразующих технологий, и анализ методов, использованных для создания этого материала, дает ценную информацию о поведении и техническом познании неандертальцев. Исследователи использовали модели сети Петри, формальный язык моделирования, для изучения методов производства берестяного дегтя. Они также применили метрики из существующей литературы для измерения сложности.

Результаты исследования показывают, что неандертальцы, вероятно, использовали сложный производственный процесс для создания смолы, что указывает на необходимость наличия когнитивных качеств, связанных с современным мышлением и поведением. Исследователи обнаружили, что неандертальцам приходилось иметь дело со значительным объемом информации и обладать пониманием того, как эффективно передавать эту информацию.

Кроме того, в ходе исследования было изучено, как масштабирование технологического процесса производства смолы повлияло на его сложность. Исследователи обнаружили, что масштабирование значительно увеличивает сложность производственного процесса, предполагая, что неандертальцы, возможно, использовали разные методы или работали совместно, как группа.

Понимание процессов производства древних материалов, таких как берестяной деготь, имеет решающее значение для археологических исследований и разработки новых материалов. Исследуя, как эти материалы создавались в прошлом, исследователи могут получить представление об условиях, необходимых для создания новых материалов с использованием ресурсов, доступных сегодня.

В целом, это исследование подчеркивает важность компьютерного моделирования в раскрытии когнитивных способностей и поведения древних людей. Изучая процессы производства древних материалов, исследователи могут пролить новый свет на технологические инновации наших предков.

источники:

– Пол Р.Б. Козовик и др., Масштабирование процессов производства палеолитической смолы экспоненциально увеличивает поведенческую сложность, Scientific Reports (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-41963-z

– Себастьян Фахардо и др., Измерение сложности древних технологий и ее когнитивных последствий с помощью сетей Петри, Scientific Reports (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-42078-1

– Предоставлено Делфтским технологическим университетом.