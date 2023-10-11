Модель показывает, что похолодание древней морской поверхности, вероятно, привело к великому ордовикскому биоразнообразию

Группа учёных из Франции и Норвегии разработала модель, объясняющую Великую ордовикскую биодиверсификацию, крупнейший всплеск морской биологии в истории Земли. Исследователи предполагают, что увеличение разнообразия океана 450 миллионов лет назад было во многом связано с понижением глобальной температуры поверхности моря.

Предыдущие исследования предлагали различные объяснения внезапного резкого увеличения разнообразия океана во время Великого ордовикского биоразнообразия, включая увеличение содержания кислорода в атмосфере, дрейф континентов и последствия удара метеорита. Однако эта новая модель фокусируется на понижении температуры поверхности моря как на наиболее вероятной причине.

Объединив данные климатической модели, данные об ископаемых и экологические модели, исследователи создали модель, которая отображает условия примерно от 440 до 490 миллионов лет назад. Модель показывает, что по мере того, как температура атмосферы падала, снижалась и температура поверхности океана, особенно в мелководных регионах. Это привело к градиентам охлаждения: самая холодная вода возле полюсов и более теплая вода к экватору.

По мнению исследователей, эти градиенты охлаждения создали условия, более благоприятные для морской жизни. До Великого ордовикского биоразнообразия температура океана была слишком высокой, чтобы поддерживать разнообразие морских видов, особенно в тропиках. Однако по мере того, как море остывало, виды перемещались к экватору, в результате чего различные типы видов эволюционировали, чтобы адаптироваться к изменяющимся температурным градиентам.

Это исследование дает представление о факторах, которые способствовали резкому увеличению морского биоразнообразия во время Великого ордовикского биоразнообразия. Результаты подчеркивают важность понимания прошлых изменений климата и их воздействия на экосистемы Земли.

источник:

– Дэниел Элиаху Онтиверос и др., Влияние глобального похолодания климата на морское биоразнообразие Ордовика, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41685-w