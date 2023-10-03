Модель фотосинтетической антенны: потенциал для разных типов растений на скалистых планетах, подобных Земле

Команда биологов, ученых-экологов и химиков из Лондонского университета Королевы Марии разработала модель, которая предполагает, что на скалистых планетах, похожих на Землю, потенциально могут расти различные виды растений. В исследовании, опубликованном в «Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества», исследователи изучили возможность наличия фотосинтетических антенн на других планетах и ​​то, как они могут поддерживать рост различных типов растений.

Исследователи сосредоточились на фотосинтетических антеннах, которые отвечают за сбор света растениями на Земле. Обычно эти антенны работают только со светом в диапазоне от 400 до 700 нм. Однако команда отметила, что многие наблюдавшиеся экзопланеты в обитаемой зоне вращаются вокруг красных карликов, которые излучают свет за пределами этого диапазона. Это означает, что растения на таких планетах должны быть чрезвычайно эффективными и могут развиваться иначе, чем на Земле.

Исследование предполагает, что фотосинтетическая антенна потенциально может работать с газами, отличными от кислорода, такими как сера, что позволяет эволюцию различных типов растений. В результате эти внеземные растения могут быть не зелеными, а иметь фиолетовый, оранжевый или красный цвет, в зависимости от длины волны света, которую они используют для получения энергии.

Исследователи подчеркивают, что этим растениям все равно будут требоваться питательные вещества из почвы, хотя состав почвы, вероятно, будет отличаться от земного. Их моделирование предполагает, что фотосинтетическая антенна может обрабатывать необходимые длины волн света на наблюдаемых экзопланетах, что указывает на необходимость новых методов обнаружения и изучения этих потенциальных внеземных растений.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять все последствия фотосинтетической антенны и потенциальное разнообразие жизни на других планетах. Однако это исследование расширяет возможности жизни за пределами Земли и подчеркивает адаптивность процессов фотосинтеза.