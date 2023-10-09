MIT разрабатывает имплантируемое устройство для лечения диабета 1 типа

Инженеры MIT создали инновационное устройство для лечения диабета 1 типа, призванное заменить инъекции инсулина. Это имплантируемое устройство содержит клетки, производящие инсулин, и генерирует собственный кислород путем расщепления водяного пара, содержащегося в организме. В ходе испытаний на мышах с диабетом устройство успешно поддерживало уровень глюкозы более месяца.

Одним из распространенных подходов к лечению диабета 1 типа является имплантация островковых клеток поджелудочной железы, которые могут вырабатывать инсулин по мере необходимости, что устраняет необходимость в частых инъекциях. Однако основным препятствием для этого метода является отсутствие снабжения имплантированных клеток кислородом, из-за чего они в конечном итоге перестают вырабатывать инсулин.

Чтобы решить эту проблему, инженеры Массачусетского технологического института разработали имплантируемое устройство, которое не только несет в себе сотни тысяч островковых клеток, производящих инсулин, но и генерирует собственный кислород. В устройстве используется протонообменная мембрана для разделения водяного пара на водород и кислород. Кислород хранится в камере и доставляется к островковым клеткам через тонкую, проницаемую для кислорода мембрану.

При тестировании на мышах с диабетом устройство успешно регулировало уровень глюкозы в крови в течение как минимум месяца. Сейчас исследователи работают над разработкой более крупной версии устройства, которое можно будет протестировать на людях с диабетом 1 типа.

Это устройство может совершить революцию в лечении диабета, позволяя пациентам жить без необходимости частых инъекций инсулина. Кроме того, исследователи полагают, что эту технологию можно адаптировать для лечения других заболеваний, требующих повторной доставки терапевтических белков.

По словам профессора Дэниела Андерсона, старшего автора исследования: «Мы воодушевлены достигнутым прогрессом и действительно оптимистичны в отношении того, что эта технология может в конечном итоге помочь пациентам».

Источник: Массачусетский технологический институт

Определения:

– Инсулин: гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, который регулирует уровень глюкозы в крови. Он помогает транспортировать глюкозу из кровотока в клетки для получения энергии или хранения. Люди с диабетом либо не производят достаточного количества инсулина, либо не реагируют на него должным образом, что приводит к повышению уровня сахара в крови.

– MIT: Массачусетский технологический институт, престижный частный исследовательский университет в Кембридже, штат Массачусетс, известный своими научными прорывами и технологическими достижениями.

источники:

– Массачусетский технологический институт: Массачусетский технологический институт. (без даты). Получено из [ссылка на источник]

– Инсулин. (без даты). Получено из [ссылка на источник]