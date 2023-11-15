Новый струйный 3D-принтер использует компьютерное зрение для бесконтактной и универсальной печати

Инновационный прогресс в технологии 3D-струйной печати был разработан исследователями из Массачусетского технологического института, Inkbit и ETH Zurich. Этот инновационный принтер использует компьютерное зрение для обеспечения бесконтактной печати, что позволяет инженерам работать с более широким спектром материалов, чем когда-либо прежде.

Традиционно системы 3D-струйной печати были ограничены в возможностях изготовления конструкций с гибридными компонентами, сочетающими мягкие и жесткие материалы. Процесс сглаживания, используемый в этих системах, часто сдавливает или размазывает медленно затвердевающие смолы, ограничивая типы материалов, которые можно использовать.

Недавно разработанный струйный принтер решает эту проблему, используя технологию компьютерного зрения. Система автоматически сканирует поверхность 3D-печати и регулирует количество смолы, наносимой из каждого сопла, в режиме реального времени. Это гарантирует, что ни одна область не будет заполнена слишком или недостаточно, что обеспечивает более точную и надежную печать.

Одним из ключевых преимуществ этой системы бесконтактной печати является ее совместимость с медленно затвердевающими материалами. В отличие от традиционных акрилатов, используемых в 3D-печати, химический состав материалов с более медленным отверждением обеспечивает улучшенные эксплуатационные характеристики, такие как повышенная эластичность, долговечность и долговечность.

Скорость и точность этого нового принтера поистине поразительны. Он может вносить постоянные корректировки, не останавливая и не замедляя процесс печати, что делает его примерно в 660 раз быстрее, чем сопоставимые системы струйной печати. Эта беспрецедентная скорость открывает новые возможности для эффективного крупномасштабного производства.

Исследовательская группа использовала этот принтер для создания сложных роботизированных устройств, в том числе полностью напечатанного на 3D-принтере роботизированного захвата в форме человеческой руки. Этот захват контролируется усиленными, но гибкими сухожилиями, демонстрируя возможности принтера в изготовлении сложных и функциональных структур.

Помимо скорости и универсальности, принтер также обеспечивает превосходный контроль материалов. Он может печатать точные детали, используя воск в качестве опорного материала для создания полостей или сложной сети каналов внутри объекта. Воск отпечатывается под структурой и затем тает, оставляя каналы открытыми.

В целом, этот новый струйный 3D-принтер с технологией компьютерного зрения представляет собой значительный прогресс в области аддитивного производства. Возможность бесконтактной печати и совместимость с широким спектром материалов открывают безграничные возможности для инженеров и дизайнеров.

FAQ

Вопрос: Что такое компьютерное зрение?

Компьютерное зрение относится к области исследований и технологий, которые позволяют компьютерам извлекать информацию из цифровых изображений или видео. Он включает в себя разработку алгоритмов и методов для таких задач, как распознавание изображений, обнаружение объектов и понимание сцены.

Вопрос: Что такое акрилаты?

Акрилаты — это тип смолы, обычно используемый в 3D-печати. Они известны своими свойствами быстрого отверждения, что делает их пригодными для быстрого прототипирования и мелкосерийного производства. Однако они имеют ограничения с точки зрения гибкости и долговечности по сравнению с другими материалами.

Вопрос: Как работает бесконтактная 3D-печать?

Бесконтактная 3D-печать — это процесс печати, при котором принтер физически не касается печатаемого объекта во время изготовления. Вместо этого он использует технологию компьютерного зрения для точного контроля нанесения материала и обеспечения желаемого результата. Это позволяет использовать более широкий спектр материалов и повышает точность печати.

Вопрос: Каково значение этого нового принтера?

Этот новый струйный принтер представляет собой значительный прогресс в области 3D-печати. Его бесконтактные возможности, универсальность в работе с различными материалами и исключительная скорость меняют правила игры в аддитивном производстве. Это открывает путь к производству сложных и функциональных конструкций с улучшенными эксплуатационными характеристиками.