Исследователи Массачусетского технологического института обнаружили уникальные свойства пятислойного графена

Физики из Массачусетского технологического института сделали захватывающее открытие, касающееся свойств графена. Когда графен уложен в определенную пятислойную структуру, он демонстрирует состояние нетрадиционного магнетизма и новое электронное поведение, называемое «ферроваллетричностью». Это открытие потенциально может привести к разработке емких и энергоэффективных устройств хранения данных.

Графен — это аллотроп углерода, состоящий из одного слоя атомов, расположенных в гексагональной решетке. Он известен своей исключительной прочностью и проводимостью. В этом исследовании исследователи из Массачусетского технологического института обнаружили, что когда пять слоев графена укладываются в ромбоэдрический узор, материал переходит в редкое состояние, называемое «мультиферроик». В этом состоянии он проявляет как нетрадиционный магнетизм, так и ферроваллетричность.

Мультиферроик демонстрирует скоординированное поведение своих электрических, магнитных или структурных свойств. Это открытие особенно важно, поскольку оно потенциально может произвести революцию в устройствах хранения данных. Используя свойства мультиферроиков, инженеры смогли разработать устройства хранения данных высокой емкости со сверхнизким энергопотреблением, которые могут хранить вдвое больше информации по сравнению с обычными устройствами.

Исследователи провели эксперименты с использованием отдельных чешуек графена, которые были тщательно отслоены от более крупного блока графита. Они сложили слои графена в особый ромбоэдрический узор и наблюдали появление мультиферроика. Их результаты будут опубликованы в будущей статье в журнале Nature.

Это исследование подчеркивает уникальные свойства графена и потенциал его применения при разработке более эффективных устройств хранения данных. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять и использовать возможности мультиферроика графена.

источники:

– Физики Массачусетского технологического института обнаруживают мультиферроидное состояние в многослойном графене, MIT News, https://news.mit.edu/2021/physical-discover-multiferroic-state-stacked-graphene-0823