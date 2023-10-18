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Исследователи Массачусетского технологического института обнаружили уникальные свойства пятислойного графена

ByГабриэль Бота

Октябрь 18, 2023
Исследователи Массачусетского технологического института обнаружили уникальные свойства пятислойного графена

Физики из Массачусетского технологического института сделали захватывающее открытие, касающееся свойств графена. Когда графен уложен в определенную пятислойную структуру, он демонстрирует состояние нетрадиционного магнетизма и новое электронное поведение, называемое «ферроваллетричностью». Это открытие потенциально может привести к разработке емких и энергоэффективных устройств хранения данных.

Графен — это аллотроп углерода, состоящий из одного слоя атомов, расположенных в гексагональной решетке. Он известен своей исключительной прочностью и проводимостью. В этом исследовании исследователи из Массачусетского технологического института обнаружили, что когда пять слоев графена укладываются в ромбоэдрический узор, материал переходит в редкое состояние, называемое «мультиферроик». В этом состоянии он проявляет как нетрадиционный магнетизм, так и ферроваллетричность.

Мультиферроик демонстрирует скоординированное поведение своих электрических, магнитных или структурных свойств. Это открытие особенно важно, поскольку оно потенциально может произвести революцию в устройствах хранения данных. Используя свойства мультиферроиков, инженеры смогли разработать устройства хранения данных высокой емкости со сверхнизким энергопотреблением, которые могут хранить вдвое больше информации по сравнению с обычными устройствами.

Исследователи провели эксперименты с использованием отдельных чешуек графена, которые были тщательно отслоены от более крупного блока графита. Они сложили слои графена в особый ромбоэдрический узор и наблюдали появление мультиферроика. Их результаты будут опубликованы в будущей статье в журнале Nature.

Это исследование подчеркивает уникальные свойства графена и потенциал его применения при разработке более эффективных устройств хранения данных. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять и использовать возможности мультиферроика графена.

источники:

– Физики Массачусетского технологического института обнаруживают мультиферроидное состояние в многослойном графене, MIT News, https://news.mit.edu/2021/physical-discover-multiferroic-state-stacked-graphene-0823

By Габриэль Бота

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