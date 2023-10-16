Инженеры MIT разрабатывают новую систему производства экологически чистого водородного топлива

Инженеры MIT предложили новую систему производства экологически чистого, безуглеродного водородного топлива, работающего исключительно за счет солнечной энергии. В исследовании, опубликованном в журнале Solar Energy Journal, инженеры представляют концептуальный проект солнечной термохимической водородной системы (STCH), которая может эффективно расщеплять воду, используя солнечное тепло, генерируя водород с нулевыми выбросами парниковых газов.

В настоящее время водород преимущественно производится с использованием процессов, основанных на использовании природного газа и других видов ископаемого топлива, что делает его «серым» источником энергии. Напротив, STCH предлагает альтернативу, полностью исключающую выбросы, полагаясь на возобновляемую солнечную энергию для производства водорода. Однако существующие конструкции STCH имеют ограниченную эффективность: только 7 процентов солнечного света используется для производства водорода.

Команда MIT стремится повысить эффективность STCH, используя до 40 процентов солнечного тепла, тем самым делая его масштабируемым и доступным вариантом декарбонизации транспортной отрасли. Цель состоит в том, чтобы достичь цели Министерства энергетики по производству зеленого водорода к 2030 году по цене 1 доллар за килограмм.

Предлагаемая система будет работать в паре с существующим источником солнечного тепла, таким как концентрированная солнечная установка (CSP), которая использует зеркала для концентрации и отражения солнечного света в центральную приемную башню. Система STCH затем будет использовать это тепло для расщепления воды и выработки водорода.

Сердцем системы является двухэтапная термохимическая реакция, в которой участвует металл, который захватывает кислород из пара, оставляя после себя водород. Затем металл повторно нагревают в вакууме для его регенерации и удаления кислорода. Система будет состоять из кольцевой трассы с реакторами коробчатой ​​формы, проходящей через горячие и холодные станции. Горячие станции подвергают металл воздействию высоких температур для удаления кислорода, а холодные станции подвергают его воздействию пара для производства водорода.

Чтобы преодолеть проблемы, связанные с рекуперацией тепла и созданием вакуума, исследователи внедрили обходные пути энергосбережения. Реакторы на противоположных сторонах пути обмениваются теплом посредством теплового излучения, а второй набор реакторов, кружащихся вокруг первой линии, несет другой металл, который поглощает кислород из внутренних реакторов без необходимости использования энергоемких вакуумных насосов.

Моделирование конструкции показало, что она может значительно повысить эффективность солнечного термохимического производства водорода с 7 до 40 процентов.

Разрабатывая эту систему, инженеры Массачусетского технологического института надеются производить экологически чистый водород экономически эффективно и в больших масштабах, прокладывая путь в будущее, где водород сможет заменить ископаемое топливо при транспортировке на большие расстояния.

источники:

- Журнал солнечной энергии

– doi:10.1016/j.solener.2021.01.062