Луна: многообещающее место для радиоастрономических исследований

Астрономы уже давно стремятся изучить «Темные века» Вселенной — период, который начался примерно через 380,000 XNUMX лет после Большого взрыва. За это время Вселенная была наполнена нейтральным водородом, строительным материалом первых звезд и галактик. Первые звезды в конечном итоге сформировались в галактики, и их излучение ионизировало нейтральный водород, что привело к периоду, известному как Космический Рассвет или Эпоха Реионизации.

К сожалению, изучение этого периода было затруднено из-за ограниченных источников света. Единственными видимыми источниками света того времени являются реликтовое излучение Большого взрыва (космический микроволновый фон) и фотоны, высвободившиеся при образовании нейтрального водорода. Однако эти сигналы трудно наблюдать с Земли из-за атмосферных помех и радиопомех, создаваемых наземными источниками.

Чтобы преодолеть эти препятствия, исследователи обращаются к Луне как к потенциальному месту для радиоастрономических исследований. На обратной стороне Луны царит «радиотихая» среда, свободная от помех с Земли. Эта уникальная среда позволит чувствительным радиоантеннам обнаруживать излучение Темных веков и проводить наблюдения в частотном диапазоне, который раньше был невозможен.

Проект-первопроходец, известный как «Ночь экспериментов по электромагнетизму поверхности Луны» (LuSEE-Night), запуск которого запланирован на 2025 год, направлен на проверку возможности радиоастрономии на Луне. LuSEE-Night — это результат сотрудничества НАСА и Министерства энергетики с партнерами из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, Брукхейвенской национальной лаборатории, Калифорнийского университета в Беркли и Университета Миннесоты.

В эксперименте будут использоваться антенны длиной шесть метров, а для передачи данных будет использоваться спутник-ретранслятор, поскольку прямая связь с обратной стороны Луны невозможна. Экстремальные перепады температур днем ​​и ночью в южном полярном регионе Луны, достигающие 120 °C (250 °F) днем ​​и всего -173 °C (-280 °F) ночью, создают дополнительные проблемы. для миссии.

В случае успеха лунные радиообсерватории могли бы революционизировать наше понимание ранней Вселенной и открыть новые возможности для научных исследований. Эти обсерватории предоставят уникальную возможность изучить Темные века и проследить эволюцию космических структур с начала времен.

источники:

– В ближайшие годы Луна станет популярным местом проведения космических программ во всем мире.

– Миссия «Артемида III» высадит первых астронавтов на поверхность Луны к 2025 году.

– Несколько космических агентств отправят астронавтов на Луну в рамках Соглашения Артемиды.

– Лунные объекты позволят проводить научные исследования, которые невозможны на Земле или на околоземной орбите.

– Радиоастрономия на обратной стороне Луны будет свободна от земных помех.

– Проект LuSEE-Night направлен на наблюдение радиации Темных веков на Луне.

– Окружающая среда Луны создает проблемы для лунных радиообсерваторий.

– Успешные лунные радиообсерватории могут произвести революцию в нашем понимании ранней Вселенной.