CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Компания округа Ланкастер помогает НАСА высадить капсулу с образцом астероида

ByМамфо Брешиа

сентябрь 27, 2023
Компания округа Ланкастер помогает НАСА высадить капсулу с образцом астероида

Компания Weaver Industries, базирующаяся в Денвере, округ Ланкастер, сыграла решающую роль в успешной посадке капсулы НАСА OSIRIS-REx, несущей драгоценный образец астероида. Капсула благополучно приземлилась в пустыне Юты, отчасти благодаря тепловому экрану, созданному Weaver Industries. Тепловой экран защищал капсулу во время ее возвращения в атмосферу Земли после путешествия на миллиарды миль при экстремальных температурах. Без щита капсула сгорела бы при входе.

Команда Weaver Industries под руководством президента Джима Уивера неустанно работала над превращением сырья, в том числе графита, в теплозащитный экран. Джим Уивер отдает должное упорному труду и самоотверженности членов своей команды за успешный результат миссии. Завершение теплозащитного экрана для капсулы OSIRIS-REx знаменует собой еще одно внеземное испытание, проведенное Weaver Industries. Ранее они также создали тепловые экраны для марсоходов.

Weaver Industries, первоначально основанная Гарольдом Уивером в 1954 году как компания по производству деревянных моделей, с годами расширила свои возможности. Компания участвовала в различных проектах совместно с НАСА, демонстрируя свой опыт и участвуя в важных миссиях. Помимо участия в аэрокосмической отрасли, Weaver Industries также обслуживает, среди прочего, электронику и солнечную промышленность.

Успешная посадка капсулы не только представляет собой монументальное достижение для НАСА, но и наполняет команду Weaver Industries огромной гордостью. Образец, собранный с астероида, может раскрыть тайны нашей Солнечной системы. Благодаря своей неизменной преданности своему делу и опыту компания Weaver Industries, несомненно, сыграет важную роль в будущих исследованиях космоса.

источники:
– [Источник 1]
– [Источник 2]

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Разливы древних рек на Гангской равнине дают представление о будущих супернаводнениях

сентябрь 29, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев