Новый универсальный закон природы: эволюция применима ко всем сложным системам

Команда ученых и философов представила революционную концепцию, которую они называют «недостающим законом природы». Они утверждают, что эволюция не ограничивается биологической жизнью, а представляет собой фундаментальный процесс, применимый ко всем сложным системам во Вселенной, от небесных тел до атомных структур. Команда предлагает «Закон увеличения функциональной информации», который гласит, что любая система, живая или неживая, будет развиваться, если различные конфигурации подвергаются отбору на основе функциональности.

Исследователи выделяют три определяющие характеристики развивающихся систем: множественность компонентов, разнообразие механизмов и выбор функций. Они предполагают, что эти характеристики являются общими для сложных развивающихся систем в разных областях.

Ключ к этому универсальному закону природы лежит в концепции «отбора по функции». Исследователи развивают теорию естественного отбора Дарвина, разделяя функции на три различных типа: стабильность, динамическое постоянство и новизна. Функция больше не ограничивается характеристиками выживания, а включает в себя атрибуты, которые способствуют непрерывному существованию, диверсификации и сложности системы.

Исследование иллюстрирует эту теорию примерами как из биологического, так и из небиологического контекста. Он освещает эволюционный путь жизни на Земле: от возникновения фотосинтеза до развития сложного поведения. Однако концепция эволюции выходит за рамки органической жизни. Минеральное царство, например, демонстрирует свой собственный путь эволюции, где простые минеральные конфигурации со временем порождают все более сложные.

Более того, звезды сами по себе представляют собой чудо эволюции, создавая более тяжелые элементы, способствуя химическому разнообразию и сложности Вселенной.

Исследование подчеркивает, что дарвиновская эволюция представляет собой особый случай в рамках этого более широкого природного явления. Это предполагает, что принципы, лежащие в основе разнообразия жизни на Земле, применимы и к неживым системам.

Это исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, представляет собой совместную работу с участием ученых из различных дисциплин. Признавая универсальную тенденцию сложных систем генерировать новизну, стабильность и динамическую устойчивость, это исследование переопределяет наше понимание эволюции как неотъемлемой характеристики нашей постоянно развивающейся Вселенной.

источники:

– Труды Национальной академии наук.