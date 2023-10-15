Найдена тектоническая плита «Понт»: недостающий кусок древней Земли находится на острове Борнео

Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах сделали невероятное открытие с помощью томографии — метода создания трехмерных изображений недр Земли. Они нашли тектоническую плиту Понт, которая ранее была неизвестна и считалась недостающей частью древней Земли. Эта плита, существовавшая около 160 миллионов лет назад, была идентифицирована как современное Борнео.

Команда исследователей под руководством геолога Сюзанны ван де Лагемаат изучала сейсмические волны от землетрясений, чтобы идентифицировать фрагменты древних тектонических плит. Они заподозрили существование большой тектонической плиты, которая когда-то существовала, размером примерно в четверть Тихого океана, и начали свои поиски в горных хребтах Японии, Борнео, Новой Гвинеи, Филиппин и Новой Зеландии.

Их расследование привело их в северную часть Борнео, где они обнаружили фрагменты океана, которые, вероятно, принадлежали давно предполагаемой Понтийской плите. Это открытие было неожиданным, поскольку первоначально они полагали, что работают с остатками известной пластины. Однако дальнейший анализ показал, что эти породы принадлежали отдельной, ранее не обнаруженной плите, которая возникла гораздо дальше на север, чем ожидалось.

Изучая камни, найденные на Борнео, ученые смогли реконструировать Понтийскую плиту. Их исследования включали тщательную реконструкцию горных регионов «Огненного кольца» от Японии до Новой Зеландии, где, как выяснилось, существовала Понтийская плита. Движения тектонических плит оказали значительное влияние на геологическое прошлое Земли, включая колебания температуры, изменения палеогеографии и распределение редких металлов.

Компьютерные модели использовались для изучения геологии этого района за последние 160 миллионов лет, что привело к открытию сбоя между Южным Китаем и Борнео. Понтийская плита, возникшая не менее 160 миллионов лет назад, постепенно уменьшалась в размерах, пока в конечном итоге не оказалась под Австралийской плитой на юге и Китайской плитой на севере, исчезнув примерно 20 миллионов лет назад.

Это новаторское исследование проливает свет на геологическую историю Земли и дает ценную информацию о тектонике плит и ее влиянии на эволюцию планеты с течением времени.

источники:

– Утрехтский университет (URL)

- Новости мира природы (URL)