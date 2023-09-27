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Наука

Влияние человеческого взаимодействия на китовых акул: исследование выявило тревожные результаты

ByВики Ставропулу

сентябрь 27, 2023
Влияние человеческого взаимодействия на китовых акул: исследование выявило тревожные результаты

Китовая акула, самая большая рыба в мире, стала популярной туристической достопримечательностью. Однако недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature британским биологом Джоэлом Гейфордом, предполагает, что человеческое взаимодействие повлияло на поведение и окружающую среду этих нежных гигантов.

В отличие от предыдущих исследований, Гейфорд использовал дроны для наблюдения за движениями китовых акул, не нарушая их естественного поведения. Результаты показывают, что присутствие людей увеличивает вероятность поведенческих изменений у китовых акул, таких как длительные периоды беспокойства, более высокие затраты энергии и снижение скорости. Это изменение в поведении может привести к значительным воздействиям, известным как трофические каскады, влияющим на численность видов во всей экосистеме.

Китовые акулы играют решающую роль в переносе питательных веществ между экосистемами. Следовательно, любые изменения в предпочтениях среды обитания или трудности с поиском пищи могут иметь долгосрочные последствия для круговорота питательных веществ. Деятельность, вызванная человеческим взаимодействием, может иметь катастрофические последствия для миграции, воспроизводства и других форм жизни.

Уважать пространство китовых акул может быть непросто из-за их популярности. Рекомендации гидов включают в себя: не прикасаться к животным, не ездить верхом и не мешать им. Однако эти правила не соблюдаются, особенно в районах с высокой туристической активностью. Морской биолог Ирен Гомес заметила, что многие люди не соблюдают правила сосуществования, в результате чего значительное количество китовых акул получили травмы, в основном из-за порезов гребных винтов лодок.

Чтобы предотвратить негативные изменения в поведении китовых акул, Гейфорд предлагает увеличить минимальное расстояние между людьми и акулами. Подобные изменения в поведении наблюдались и у других видов, и Национальная комиссия Мексики по охраняемой окружающей среде уже приняла меры, приостановив туризм с акулами в определенных районах из-за небезопасной практики.

Экотуризм, стиль отдыха, направленный на более ответственное отношение к природе, также может привести к негативным последствиям для окружающей среды, если им не управлять должным образом. К числу потенциальных последствий относятся загрязнение, деградация экосистем и изменение привычек животных. Поэтому соблюдение стандартов и ответственное поведение имеют важное значение для сохранения истинной сути экотуризма.

Исследование подчеркивает необходимость сотрудничества между учеными и операторами индустрии экотуризма для обеспечения безопасности таких видов, как китовые акулы. При правильной интеграции и сотрудничестве можно создать баланс между человеческим взаимодействием и сохранением этих великолепных существ.

Определения:
– Трофические каскады: значительные воздействия на экосистему, вызванные изменениями численности определенных видов.
– Экотуризм: стиль отдыха, направленный на более ответственное отношение к природе.
– Порезы гребного винта: травмы, вызванные гребными винтами лодки.

источники:
– Джоэл Гейфорд, британский биолог, специалист по изучению природы.
– Ирен Гомес, морской биолог из Университета Гранады.
– Национальная комиссия Мексики по охране окружающей среды.
– Исследования Международного союза охраны природы (МСОП).

By Вики Ставропулу

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