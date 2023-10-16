Mirion Technologies вносит свой вклад в миссию НАСА «Психика»

Mirion Technologies, ведущий поставщик решений радиационной безопасности, объявила о своем вкладе в миссию НАСА «Психея». Миссия, возглавляемая Лабораторией реактивного движения НАСА, направлена ​​на исследование астероида Психея, который, как полагают, в основном состоит из металлического железа и никеля.

Компания Mirion предоставила специализированный компонент для обнаружения гамма-лучей из германия высокой чистоты (HPGe), который сыграет ключевую роль в раскрытии тайн астероида. Детектор гамма-излучения оснащен расширенными сенсорными возможностями, позволяющими точно измерять гамма-излучение, исходящее от астероида.

Этот компонент не только важен для научных целей миссии, но и имеет важное применение на Земле. Германиевые детекторы, известные своей беспрецедентной чувствительностью к гамма-излучению, находят широкое применение в таких областях, как ядерная физика, мониторинг окружающей среды и исследовательские приложения. Они позволяют повысить точность обнаружения и анализа источников радиации, обеспечивая безопасность и эффективность различных процессов.

Участие Мириона в миссии «Психея» отражает их долгую историю вклада в исследование космоса. Компания воодушевлена ​​потенциальными открытиями, которые могут стать результатом их вклада.

Mirion Technologies — мировой лидер в области радиационной безопасности, науки и медицины. Они предоставляют проверенные технологии радиационной безопасности для важной работы в научно-исследовательских лабораториях, на критических ядерных объектах и ​​в медицинских учреждениях. Компания Mirion со штаб-квартирой в Атланте работает в 12 странах, в ней работает около 2,700 человек.

Для получения дополнительной информации о возможностях и вкладе Mirion в освоение космоса посетите сайт mirion.com/space.

Источник: Мирион Технологии