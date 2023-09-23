Песок, бросающий вызов гравитации: феномен, бросающий вызов научным представлениям

Исследователи из Университета Лихай сделали замечательное открытие, которое бросает вызов общепринятому мнению: песок течет в гору. Это беспрецедентное явление бросает вызов ранее существовавшим представлениям о гранулированных материалах и открывает новые возможности для научных исследований.

Исследование, опубликованное в престижном журнале Nature Communications, проливает свет на зрелище, которое не поддается объяснению. Джеймс Гилкрист, профессор химической и биомолекулярной инженерии в Колледже инженерных и прикладных наук имени П.К. Россина в Лихае и один из авторов статьи, выразил свое удивление, заявив: «После использования уравнений, описывающих поток гранулированных материалов, мы смог убедительно показать, что эти частицы действительно двигались как зернистый материал, за исключением того, что они двигались вверх».

Гранулированные материалы, такие как песок, уже давно являются предметом научных исследований из-за их уникального поведения. Они обладают как твердыми, так и жидкими свойствами, что делает их динамику сложной и трудной для понимания. В этом исследовании исследователи сосредоточились на анализе поведения частиц песка, текущих в контролируемой среде.

С помощью тщательных экспериментов и математического моделирования исследователи наблюдали, как частицы песка движутся против силы тяжести. Это экстраординарное открытие, которое противоречит нашему традиционному пониманию того, как ведут себя сыпучие материалы. Это открытие указывает на то, что детальная динамика может иметь нечто большее, чем считалось ранее.

Последствия этого исследования имеют далеко идущие последствия и затрагивают области, выходящие за рамки инженерии и материаловедения. Понимание механизмов, лежащих в основе этого явления, может повлиять на различные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство и фармацевтика. Кроме того, это может вдохновить на новые подходы к транспортировке и промышленным процессам.

Открытие песка, поднимающегося вверх, открывает совершенно новую область научных исследований. По мере того, как исследователи углубляются в эту неизведанную территорию, мы можем предвидеть дальнейшие прорывы, которые бросят вызов нашим существующим знаниям и стимулируют инновации во многих дисциплинах.

источники:

- Заявление Университета Лихай

- Исследовательская работа Nature Communications