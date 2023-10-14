Потрясающее небесное событие: кольцевое солнечное затмение украсит небо

В субботу миллионы наблюдателей за небом на значительной территории Соединенных Штатов получат возможность стать свидетелями завораживающего кольцевого солнечного затмения, представляющего собой блестящее огненное кольцо, окружающее Солнце. Прямой путь затмения пройдет через восемь штатов, от Орегона до Техаса. Однако даже без огненного кольца хотя бы частичное затмение можно наблюдать во всех 41 оставшемся континентальном штате, включая Аляску.

НАСА собирается вести прямую трансляцию этого события, предоставляя зрителям возможность увидеть его в телескопы, расположенные вдоль курса затмения. Кольцевое затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, но делает это в самой дальней точке от нашей планеты или рядом с ней. В результате луна кажется меньше Солнца и не затмевает его полностью, создавая изображение, в котором темный диск опирается на более крупный и яркий диск, создавая иллюзию огненного кольца.

НАСА подчеркнуло важность уделения приоритетного внимания безопасности во время мероприятия, посоветовав людям избегать прямого наблюдения затмения без специальных очков для затмения, солнечного наблюдателя или солнечных фильтров на телескопе. Космическое агентство также рекомендует альтернативные методы наблюдения, такие как использование проектора-обскуры.

Чтобы воспользоваться этой уникальной возможностью, ученые используют затмение для исследования воздействия внезапного уменьшения солнечного света на верхние слои атмосферы. Три «зондирующие ракеты» НАСА будут запущены в теневую зону затмения с ракетного полигона Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, чтобы зафиксировать атмосферные изменения.

После предыдущего появления над Аляской кольцевое затмение впервые станет видимым в центральном и южном Орегоне примерно в 9:13 утра по тихоокеанскому времени. Затем он пойдет по юго-восточной траектории, пройдя через части Калифорнии, Невады, Айдахо, Юты, Аризоны и Нью-Мексико, а затем пересечет обширные просторы Техаса и Мексиканского залива. Ожидается, что продолжительность затмения в США составит около часа. Страны Центральной и Южной Америки, от Белиза до Бразилии, а также полуостров Юкатан также встанут на путь кольцевидности.

Источники: НАСА.