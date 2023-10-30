Новый взгляд на максимальное вращение черных дыр

Черные дыры, эти загадочные и захватывающие космические объекты, продолжают поражать ученых своими замечательными свойствами. Среди них — их способность вращаться с невероятной скоростью. Согласно недавнему исследованию, сверхмассивная черная дыра в нашей галактике вращается с поразительной скоростью, приближаясь к максимальному пределу, установленному законами физики.

В отличие от материальных объектов во Вселенной, имеющих физическую поверхность, черные дыры характеризуются огромным гравитационным притяжением, которое искажает пространство и время. Вращение черной дыры не определяется вращением материальной материи; скорее, оно определяется искривлением пространства-времени, окружающего черную дыру. Это явление, известное как перетаскивание кадра, влияет на пространство вокруг черной дыры, придавая ей вращение.

В рамках общей теории относительности Альберта Эйнштейна вращение черной дыры измеряется параметром под названием «а», который может находиться в диапазоне от нуля до единицы. Нулевое значение указывает на отсутствие вращения, а максимальное вращение соответствует значению, равному единице. Этот параметр представляет собой верхний предел вращения черной дыры, определяемый внутренними характеристиками самого пространства-времени.

В ходе новаторского исследования группа исследователей недавно углубилась во вращение сверхмассивной черной дыры в нашей галактике, проанализировав радио- и рентгеновские наблюдения. Они исследовали искажение света, излучаемого объектами вблизи черной дыры, вызванное эффектом перетаскивания кадра. Тщательно изучая интенсивность света на различных длинах волн, они смогли оценить величину вращения.

Результаты были ошеломляющими. Исследователи определили, что параметр вращения «а» черной дыры нашей галактики находится в диапазоне от 0.84 до 0.96, что указывает на невероятно быстрое вращение. В верхней части этого диапазона черная дыра приближается к максимальному пределу вращения, установленному законами физики.

Интересно, что наблюдаемый параметр вращения превосходит параметр вращения черной дыры в галактике M87, который оценивается в пределах от 0.89 до 0.91. Это открытие подчеркивает удивительное разнообразие вращения черных дыр среди различных астрономических объектов.

Исследование не только дает ценную информацию о вращении черных дыр, но и подчеркивает глубокое влияние пространства-времени на их свойства. Пока астрономы продолжают углубляться в тайны этих загадочных космических объектов, мы ожидаем дальнейших открытий об их впечатляющих характеристиках и огромном космическом танце, в котором они принимают участие.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое перетаскивание кадров?



Ответ: Перетаскивание кадра относится к эффекту, вызванному вращением массивных объектов, таких как планеты или черные дыры, в результате чего они вызывают небольшое искривление пространства-времени поблизости.

Вопрос: Каков максимальный предел вращения черных дыр?



Ответ: Согласно законам физики, максимальный предел вращения черных дыр определяется параметром, известным как «а», который может находиться в диапазоне от нуля до единицы. Считается, что черная дыра со значением «а» равна единице, вращающейся с максимально возможной скоростью.

Вопрос: Как ученые оценили вращение черной дыры в нашей галактике?



Ответ: Ученые оценили вращение черной дыры в нашей галактике, наблюдая радио- и рентгеновское излучение объектов, близких к черной дыре. Искажение света, вызванное эффектом перетаскивания кадра, дало ценную информацию о величине вращения.