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Космический телескоп Джеймса Уэбба выявил распространенность дисковых галактик в ранней Вселенной

ByВики Ставропулу

Октябрь 2, 2023
Космический телескоп Джеймса Уэбба выявил распространенность дисковых галактик в ранней Вселенной

Международная группа исследователей, в которую входят ученые из Манчестерского университета и Университета Виктории, сделала революционное открытие с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Их исследования показали, что галактики, напоминающие наш Млечный Путь, доминируют во Вселенной и встречаются гораздо чаще, чем считалось ранее. Выводы команды бросают вызов существующим теориям формирования и эволюции галактик.

Опубликованное в «Астрофизическом журнале» рецензируемое исследование показывает, что дисковые галактики, которые ранее считались редкими в ранней Вселенной, на самом деле в этот период времени встречаются в 10 раз чаще. Долгое время считалось, что эти недавно образовавшиеся галактики не обладали какими-либо заметными структурами, такими как спиральные рукава, перемычки или кольца, по крайней мере, до шести миллиардов лет после Большого взрыва. Однако новое исследование предполагает, что эти особенности могли возникнуть уже через 3.7 миллиарда лет после рождения Вселенной.

Исследование, в ходе которого было классифицировано около 4,000 галактик ранней Вселенной, классифицировало их по форме и структуре. Команда обнаружила, что выборка состояла из дисковых галактик, точечных источников и сфероидов. Галактики последней группы демонстрировали признаки слияния с другими галактиками и всплески звездообразования, что указывает на их структурированную природу.

Это открытие бросает вызов существующим теориям формирования и эволюции галактик за последние 10 миллиардов лет. Кристофер Конселис, профессор астрономии Манчестерского университета и соавтор исследования, заявил, что астрономам теперь необходимо пересмотреть свое понимание раннего развития галактик.

Ведущий автор Леонардо Феррейра из Университета Виктории подчеркнул важность космического телескопа Джеймса Уэбба в этом исследовании, заявив, что его способность находить так много дисковых галактик в ранней Вселенной демонстрирует мощь инструмента и указывает на то, что структуры галактик сформировались намного раньше, чем раньше. поверил.

Это новаторское исследование открывает путь к новым идеям и теориям эволюции галактик на протяжении всей истории Вселенной.

источники:
- Манчестерский университет
- Астрофизический журнал

By Вики Ставропулу

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