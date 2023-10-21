Исследователи изучают последствия изменяющейся во времени волновой механики

Исследователи из Университета Тампере и Университета Восточной Финляндии провели исследование изменяющейся во времени волновой механики в фотонике. Они стремились определить, как изменяющиеся во времени среды влияют на волновые явления, и исследовали изменения, вносимые в стандартное волновое уравнение, когда скорость волны непостоянна. Команда разработала уравнение ускоряющейся волны, которое учитывает изменения скорости волны с течением времени.

Первоначально исследователи столкнулись с трудностями при решении уравнения, но поняли, что поведение решения напоминает поведение релятивистских явлений. Они обнаружили, что постоянная эталонная скорость, такая как скорость света в вакууме, необходима для получения решений, соответствующих ожидаемому поведению. Это исследование привело к открытию «стрелы времени», которая устанавливает четко определенное направление времени с точки зрения ускоряющихся волн. Исследователи заметили, что уравнение ускоряющейся волны допускает решения только там, где время течет вперед, но не назад.

Кроме того, в исследовании изучалось сохранение энергии и импульса в непрерывных волнах на границах раздела. Сохранение импульса света было предметом дискуссий, известных как полемика Авраама-Минковского. В ходе своих исследований ученые установили, что релятивистские эффекты играют роль в сохранении импульса волн. Они объяснили иллюзию несохранения сокращением длины, вызванным замедлением времени, испытываемым волной внутри материальной среды.

Уравнение ускоряющейся волны имеет широкое применение и может использоваться при аналитическом моделировании непрерывных волн, даже в изменяющихся во времени материалах. Это позволяет исследователям исследовать сценарии, которые раньше можно было решить только численно. Один из таких сценариев связан с неупорядоченным фотонным кристаллом времени — гипотетической субстанцией, в которой волны экспоненциально замедляются, набирая энергию. Формализм команды продемонстрировал, что изменение энергии в этих случаях происходит из-за искривления пространства-времени, испытываемого волной.

Это исследование способствует углублению понимания изменяющихся во времени сред и их влияния на волновые явления. Он также подчеркивает фундаментальные характеристики природы, в том числе фиксированное направление времени и сохранение импульса волн. Дальнейшие исследования в этой области могут привести к значительным инновациям в фотонике и за ее пределами.

источники:

– Матиас Койвурова, Чарльз В. Робсон и Марко Орниготти. «Изменяющиеся во времени среды, теория относительности и стрела времени». Оптика. DOI: 10.1364/OPTICA.494630