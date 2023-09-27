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Мигрирующие горбатые киты игриво общаются с водорослями

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Мигрирующие горбатые киты игриво общаются с водорослями

Новое исследование предполагает, что мигрирующие горбатые киты игриво взаимодействуют с морскими водорослями. Доктор Олаф Мейнеке из Центра прибрежных и морских исследований Университета Гриффита ранее наблюдал, как киты катаются по песчаному грунту как возможный способ удаления омертвевших клеток кожи и паразитов. Теперь его последнее исследование посвящено взаимодействию усатых китов, особенно горбатых китов, с скоплениями водорослей и морских водорослей.

Исследование под названием «Что происходит: взаимодействие горбатых китов с водорослями — глобальный феномен» подчеркивает, что такое поведение одинаково для разных популяций по всему миру. Доктор Мейнеке проанализировал воздушные наблюдения на восточном побережье Австралии и задокументировал взаимодействие со всего мира. В взаимодействиях приняли участие 163 усатых кита, среди которых наиболее распространены горбатые киты.

По словам доктора Мейнеке, есть две правдоподобные теории такого поведения: игра и самолечение. Киты могут игриво вести себя с морскими водорослями, но у них также могут быть дополнительные преимущества, такие как обучение, общение, удаление эктопаразитов и обработка кожи с использованием антибактериальных свойств бурых водорослей.

Выявление такого поведения в различных популяциях имеет решающее значение для понимания предпочтений среды обитания горбатых китов и проливает свет на сложное поведение, которое они демонстрируют. Это исследование показывает, что об этих великолепных существах еще многое предстоит узнать.

Источник: Ян-Олаф Мейнеке и др., Что происходит: взаимодействие горбатых китов с морскими водорослями — глобальный феномен, Журнал морской науки и техники (2023).

Источник: Университет Гриффита (Phys.org).

Определения:
– Усатые киты: киты, у которых вместо зубов имеются усатые пластинки и которые питаются мелкими организмами.
– Эктопаразиты: Паразиты, живущие на внешней поверхности хозяина.

Образец цитирования:
Физика.орг. «Мигрирующие горбатые киты по всему миру замечены катающимися и играющими с морскими водорослями». Phys.org, 27 сентября 2023 г.
(В исходной статье URL-адрес не указан)

By Роберт Эндрю

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