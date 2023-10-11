Роль микробиоты кишечника и взаимодействий макрофагов и нейтрофилов в действии фенольных кислот на воспаление кишечника

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Cell Death & Disease, ученые изучили влияние пищевых фенольных кислот на воспаление кишечника в контексте воспалительного заболевания кишечника (ВЗК), а также роль кишечной микробиоты и взаимодействий макрофагов и нейтрофилов в опосредовании этих эффектов.

Макрофаги и нейтрофилы, два типа иммунных клеток, играют решающую роль в развитии ВЗК. Нарушение провоспалительной активации макрофагов в ответ на измененную микробиоту кишечника способствует патогенезу заболевания. Сдвиг макрофагов с провоспалительного фенотипа М1 на противовоспалительный фенотип М2 может облегчить колит, отличительный признак ВЗК. Целью исследования было выяснить, могут ли пищевые полифенолы, в частности фенольные кислоты, влиять на воспаление кишечника посредством взаимодействия между макрофагами, нейтрофилами и микробиотой кишечника.

Исследователи провели эксперименты на мышиной модели колита, вызванного декстрансульфатом натрия (DSS), и перорально вводили мышам четыре различные фенольные кислоты. Они также провели эксперименты, включающие лечение антибиотиками и трансплантацию фекальной микробиоты, чтобы изучить роль кишечной микробиоты в защитном действии фенольных кислот против колита.

Результаты показали, что разные фенольные кислоты по-разному влияют на колит. Хлорогеновая кислота (CGA) облегчала колит макрофагально-зависимым образом, способствуя превращению провоспалительных макрофагов М1 в противовоспалительные макрофаги М2. Феруловая кислота (ФК) облегчает колит, блокируя образование внеклеточных ловушек нейтрофилов (NET), одного из типов иммунного ответа. Кофеиновая кислота (CA) и эллаговая кислота (EA) оказывали свое воздействие посредством взаимодействия с микробиотой кишечника и выработки противовоспалительных метаболитов.

Исследование дает представление о механизмах, с помощью которых фенольные кислоты могут смягчать воспаление кишечника, и предлагает потенциальные терапевтические подходы к воспалительным заболеваниям кишечника. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять сигнальные пути и рецепторы, участвующие в защитном эффекте фенольных кислот.

источники:

– Журнал Cell Death & Disease (исходная статья)