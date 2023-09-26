Нейронные графические модели: развитие вероятностного графического моделирования

Вероятностные графические модели (PGM) уже давно используются в анализе данных для представления взаимосвязей между различными объектами в наборе данных и определения основных распределений вероятностей. Однако традиционные PGM имеют ограничения, такие как ограничения на типы переменных и типы распределений вероятностей, которые они могут представлять.

В своей недавней статье, представленной на конференции ECSQARU 2023, исследователи Microsoft предлагают новаторское решение этих проблем. Они представляют нейронные графические модели (NGM), новый тип PGM, который использует глубокие нейронные сети для обучения и представления вероятностных функций в предметной области. NGM предлагают универсальную основу для моделирования вероятностных распределений без наложения ограничений на типы переменных или распределения.

Что отличает NGM, так это их способность обрабатывать различные типы входных данных, включая категориальные, непрерывные, изображения и вложения. Они также предоставляют эффективные решения для вывода и выборки, что делает их мощным инструментом вероятностного моделирования.

Основная идея NGM заключается в использовании глубоких нейронных сетей для параметризации функций вероятности в заданной области. Эти нейронные сети можно эффективно обучать путем оптимизации функции потерь, которая обеспечивает соблюдение указанной структуры зависимостей и соответствует данным. В отличие от традиционных PGM, NGM не ограничены общими ограничениями и могут легко обрабатывать различные типы данных.

Исследователи провели экспериментальную проверку на реальных и синтетических наборах данных, чтобы оценить эффективность NGM. В одном эксперименте с использованием данных о детской смертности NGMs продемонстрировали впечатляющую точность вывода по сравнению с другими методами, превосходя по эффективности логистическую регрессию и байесовские сети. Они также показали такие же результаты, как и объяснимые бустерные машины для категориальных и порядковых переменных. В другом эксперименте с синтетическими данными Гауссовой графической модели NGM продемонстрировали свою адаптивность к сложным структурам данных.

NGM превосходно прогнозируют события с низкой вероятностью, такие как причины смерти среди младенцев, подчеркивая их надежность и потенциал в областях, где точность в отношении редких исходов имеет решающее значение.

В заключение можно сказать, что NGM значительно продвигают вероятностное графическое моделирование, сочетая гибкость и выразительность глубоких нейронных сетей со структурными преимуществами графических моделей. Они освобождают специалистов-практиков от ограничений традиционных PGM и позволяют работать с более широким спектром типов и распределений данных. Благодаря своим успехам в обработке сложных зависимостей и точном прогнозировании редких событий, NGM открывают большие перспективы для решения реальных проблем в различных областях.

источники:

– Исследовательская работа Microsoft по нейронным графическим моделям (ECSQARU 2023).

– Данные о младенческой смертности Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC)

– Данные синтетической гауссовской графической модели

- Данные о раке легких от Kaggle