Исследование выявило потенциальную адаптацию беспозвоночных к микропластику

Новое исследование, проведенное исследователями из Университета Гриффита, изучило влияние воздействия микропластика на беспозвоночных, обитающих в отложениях, в частности на пресноводных макробеспозвоночных Chironomus tepperi. Исследование под названием «Метаболомные реакции у пресноводных донных беспозвоночных Chironomus tepperi, подвергшихся воздействию полиэтиленового микропластика: исследование двух поколений», является первым в своем роде, оценивающим метаболомику C. tepperi в ответ на воздействие микропластика.

Результаты исследования показали, что, хотя «родительское» поколение C. tepperi испытывало негативное влияние на выживаемость, рост и вылет, последующее «детское» поколение не проявляло никаких побочных эффектов. Это предполагает возможность адаптации в ответ на микропластик.

Профили метаболитов в родительском поколении показали, что употребление микропластика может препятствовать усвоению пищи или ассимиляции питательных веществ, что приводит к наблюдаемым негативным последствиям. Однако личинки в неэкспонированных условиях не показали различий в выживаемости или профилях метаболитов, что указывает на то, что эффекты не передавались на следующее поколение.

Последствия этих результатов значительны, поскольку микропластик вызывает растущую озабоченность в пресноводной среде, включая отложения. Несмотря на то, что известно о попадании микропластика в организм водных организмов, имеется ограниченная информация о влиянии микропластика на беспозвоночных, обитающих в отложениях, особенно в течение нескольких поколений и при реальных концентрациях в окружающей среде.

Исследование не только проливает свет на летальное воздействие микропластика на C. tepperi, но также дает ценную информацию о потенциальных физиологических реакциях и адаптации организмов к проглатыванию микропластика. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять механизмы адаптации и долгосрочные последствия более высоких концентраций микропластика.

В целом, это исследование подчеркивает необходимость постоянного мониторинга и исследования воздействия микропластика на водные экосистемы, а также возможности организмов адаптироваться к этим факторам стресса.

источник:

– Сюань-Ченг Лу и др., Метаболомные реакции у пресноводных донных беспозвоночных Chironomus tepperi, подвергшихся воздействию полиэтиленового микропластика: исследование двух поколений, Журнал опасных материалов (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132097

– Цитата: Проглатывание микропластика беспозвоночными под микроскопом (2023 г., 27 сентября). Получено 27 сентября 2023 г. из [ссылка на исходную статью – удалить HTML-теги]