Ученые разработали метод обнаружения частиц микропластика в почве

Новое исследование, проведенное Потсдамским университетом и HZB, впервые успешно разработало метод точного определения местонахождения частиц микропластика в почве. Загрязнение микропластиком стало серьезной экологической проблемой, в число источников которой входят износ шин, искусственный газон, косметика, стиральные порошки, одежда, одноразовые маски, пластиковые пакеты и другие отходы, которые попадают в окружающую среду.

Команда использовала комбинацию нейтронного и рентгеновского анализов для создания 3D-томографии образцов почвы, что позволило им визуализировать осаждение частиц микропластика и воздействие на структуры почвы. Нейтронные томограммы четко идентифицировали частицы микропластика, а рентгеновская томография позволила лучше понять расположение минеральных частиц и формирование их структур. Наложив две томографии, исследователи смогли оценить размер и форму частиц микропластика, а также оценить изменения в структуре почвы, вызванные их присутствием.

Для валидации метода были подготовлены образцы почвы, содержащие искусственные частицы микропластика, а также образцы, в которых корни люпина наблюдались в присутствии микропластика. Результаты были значительными: они показали, как фрагменты микропластика, например, фрагменты мульчирующей пленки, используемой при выращивании спаржи, могут изменять поток воды и создавать трещины в матрице почвы. Это вызывает обеспокоенность по поводу гидравлических свойств и способности почвы удерживать воду, особенно учитывая растущую вероятность засух и сильных дождей из-за изменения климата.

Необходимы дальнейшие исследования для изучения систематического воздействия микропластика на почву и ее способности адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям. Исследование открывает новые возможности для понимания распределения и воздействия частиц микропластика в почве, внося ценную информацию в усилия по сохранению окружающей среды.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое частицы микропластика?

Частицы микропластика – это небольшие фрагменты пластика размером менее 5 мм. Они могут возникать из различных источников, включая пластиковые отходы, промышленные процессы и такие продукты, как косметика и одежда.

Вопрос: Как частицы микропластика влияют на окружающую среду?

Загрязнение микропластиком оказывает пагубное воздействие на экосистемы и дикую природу. Он может загрязнять водоемы, почву и даже воздух, которым мы дышим. Морские организмы могут ошибочно принимать микропластик за пищу, что приводит к проглатыванию и потенциальному переносу токсинов вверх по пищевой цепи.

Вопрос: Каково значение обнаружения частиц микропластика в почве?

Обнаружение частиц микропластика в почве имеет решающее значение для понимания их распределения, потенциального воздействия на структуры почвы и общего состояния экосистем. Эта информация может помочь разработать целевые решения по сокращению загрязнения микропластиком и смягчению его последствий.

Вопрос: Как проводилось исследование?

В исследовании использовалась комбинация нейтронного и рентгеновского анализов для создания 3D-томографий образцов почвы. Нейтронные томограммы идентифицировали частицы микропластика, а рентгеновская томография позволила получить представление о расположении минеральных частиц и структурных изменениях в почве.

Вопрос: Каковы последствия полученных результатов?

Результаты подчеркивают необходимость изучения влияния микропластика на структуру и гидравлические свойства почвы, особенно в свете изменения климата. Понимание этих последствий поможет в разработке стратегий по смягчению воздействия микропластика на здоровье почвы и управление водными ресурсами.