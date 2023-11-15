Обнаружение микропластика в облаках вызывает обеспокоенность по поводу погодных условий

Загрязнение микропластиком стало широко распространенной проблемой: его присутствие наблюдается от океанов до горных вершин. Теперь новое исследование обнаружило микропластик в облаках, что вызывает обеспокоенность по поводу его потенциального влияния на погодные условия. Эти крошечные пластиковые фрагменты размером менее пяти миллиметров происходят из обычно используемых продуктов, таких как одежда, упаковка и автомобильные шины. Попав в окружающую среду, они могут путешествовать по воздуху и оказываться в неожиданных местах.

Исследование, проведенное Яном Вангом и опубликованное Американским химическим обществом, обнаружило микропластик в образцах облаков с горы Тай в восточном Китае. Исследователи обнаружили, что более плотные облака на меньшей высоте содержат большее количество микропластика, состоящего из обычных полимеров, таких как полиэтилентерефталат и полипропилен. Микропластик в этих облаках обычно имел размер менее 100 микрометров, но мог растягиваться до 1,500 микрометров. Примечательно, что более старые и грубые микропластики содержат на своей поверхности дополнительные вещества, такие как свинец, ртуть и кислород, которые могут способствовать образованию облаков.

Компьютерные модели, использованные исследователями, проследили происхождение этого микропластика во внутренних районах, а не в океанах или соседних горах. Лабораторные эксперименты также показали, что микропластик, подвергшийся воздействию облачных условий, претерпевает изменения в размере и текстуре, накапливая больше групп, содержащих свинец, ртуть и кислород. Это говорит о том, что облака изменяют микропластик таким образом, что потенциально влияют на образование облаков и распределение переносимых по воздуху металлов.

Это открытие подчеркивает растущую обеспокоенность по поводу повсеместного характера загрязнения микропластиком и его непредвиденного воздействия на окружающую среду. Хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы понять всю степень воздействия микропластика на облака и погоду, ясно, что микропластик представляет собой серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья. Они могут проглатываться морскими и наземными животными, что приводит к физическому вреду и закупорке пищеварения. Химические вещества в этих пластиках могут быть токсичными и накапливаться в пищевой цепочке, влияя на биоразнообразие и здоровье экосистем. Более того, микропластик может попасть в источники питания человека, особенно в морепродукты, что вызывает обеспокоенность по поводу потенциальных долгосрочных последствий для здоровья.

Поскольку микропластик сохраняется в окружающей среде на протяжении сотен лет, его накопление представляет собой растущую проблему. Они могут поглощать и концентрировать загрязнители окружающей среды, которые затем могут передаваться организмам и вызывать различные проблемы со здоровьем. Микропластик также влияет на здоровье почвы, качество воды и даже качество воздуха и может вдыхаться человеком. Продолжающиеся исследования изучают, как микропластик взаимодействует с изменением климата, в том числе его роль в формировании облаков и потенциальное влияние на погодные условия.

FAQ

Что такое микропластик?

Микропластик — это крошечные пластиковые фрагменты размером менее пяти миллиметров, которые происходят из обычно используемых продуктов, таких как одежда, упаковка и автомобильные шины.

Как микропластик обнаруживается в облаках?

В ходе исследования Американского химического общества исследователи собрали образцы облаков с горы Тай в восточном Китае и обнаружили в облаках микропластик.

В чем опасность микропластика?

Некоторые из ключевых опасностей, связанных с микропластиком, включают воздействие на дикую природу, риски для здоровья человека, стойкость окружающей среды, химическое загрязнение, воздействие на здоровье почвы, частицы в воздухе, проблемы с качеством воды и потенциальное взаимодействие с изменением климата.

Нужны ли дополнительные исследования микропластика?

Да, исследователи подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять степень воздействия микропластика на облака и погоду, а также их общее воздействие на окружающую среду.