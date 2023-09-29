Исследование показывает, что микропластик загрязняет отдаленную пещеру в Миссури

Загрязнение микропластиком было обнаружено в системе Клифф-Кейв в Миссури, согласно исследованию, проведенному учеными, анализирующими образцы, собранные студентами. Это открытие особенно тревожно, поскольку люди не посещали пещеру в течение трех десятилетий до начала исследования. Микропластик определяется как пластиковые частицы диаметром менее 5.0 миллиметров (0.2 дюйма), причем те, которые слишком малы, чтобы их можно было увидеть, причиняют значительный вред. Присутствие микропластика в продуктах питания и окружающей среде может иметь катастрофические последствия.

Доктор Элизабет Хасенмюллер из Университета Сент-Луиса и ее команда решили исследовать систему скальных пещер в рамках проекта для ее студентов. Большинство предыдущих исследований микропластика были сосредоточены на поверхностных водах, таких как океаны и пресноводные системы, но анализ подземной среды в значительной степени игнорировался. Исследовательская группа обнаружила микропластик по всей системе пещер, причем самые высокие концентрации у входа и в отложениях.

Было обнаружено, что микропластик попадает в систему пещер во время наводнений вместе с избытком воды. Команда даже нашла пакет чипов, смешанный с мусором от наводнения. Во время нормального стока воды исследователи насчитали в среднем 9.2 кусочка микропластика на литр (35 на галлон), но во время наводнений это число увеличивалось до 81.3 на литр.

Исследователи отметили, что карстовые территории, которые хорошо подходят для образования пещер, особенно подвержены загрязнению микропластиком из-за быстрого переноса воды через эти системы. Важно отметить, что 9 процентов населения мира зависит от воды из карстовых водоносных горизонтов. После того как паводковые воды отступают, микропластик остается в отложениях в концентрациях выше, чем в воде. Команда обнаружила в отложениях примерно 843 кусочка микропластика на килограмм (383 на фунт).

Хотя происхождение микропластика, обнаруженного в пещере, не всегда можно было определить, предыдущие исследования показывают, что плотность населения вокруг Сент-Луиса, который находится недалеко от пещеры, является важным фактором местной концентрации микропластика. Результаты этого исследования подчеркивают необходимость сокращения производства и потребления пластика на уровне общества, а также решения проблемы, связанной с тем, что синтетический текстиль теряет микропластические волокна. Присутствие микропластика в системе пещер потенциально может повлиять на размножение и выживаемость таких животных, как летучие мыши и земноводные, населяющих эти пещеры.

источники:

– Исследование: исследование воды

– Исследование в открытом доступе: Наука об общей окружающей среде