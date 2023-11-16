Новое исследование изучает роль микропластика в формировании облаков и погоде

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Environmental Science & Technology Letters, микропластик, мельчайшие частицы, которые быстро обнаруживаются в различных средах по всему миру, могут играть роль в формировании облаков и погоде. Эти пластиковые кусочки размером менее пяти миллиметров изготавливаются из предметов повседневного обихода, таких как одежда, упаковка и автомобильные шины.

Исследователи обнаружили микропластик не только в атмосфере, но и в глубинах морей, снеге на горах и даже в воздухе над городами. По мере развития научных исследований по этой теме эксперты изучают, как эти частицы взаимодействуют с облаками и потенциально влияют на погодные условия.

Полиэтилентерефталат, полипропилен, полиэтилен, полистирол и полиамид были среди типов пластика, используемого для создания частиц микропластика. Частицы различались по размеру: большинство из них имели размер менее 100 микрометров, но некоторые достигали длины до 1,500 микрометров. Ученые заметили, что более старые и грубые частицы, как правило, содержат больше свинца, ртути и кислорода, прикрепленных к их поверхности. Эти дополнительные вещества потенциально могут способствовать образованию облаков.

Компьютерные модели были созданы для моделирования движения пластиковых частиц в облаках, в частности, на примере горы Тай. Модели показали, что основным источником фрагментов микропластика был поток воздуха из густонаселенных внутренних районов, а не из океана или близлежащих гор.

Лабораторные эксперименты подтвердили эти выводы, продемонстрировав, что микропластик, подвергшийся воздействию облачных условий, включая ультрафиолетовый свет и фильтрованную воду из облаков, имел меньшие размеры и более шероховатую поверхность по сравнению с микропластиком, подвергшимся воздействию чистой воды или воздуха. Кроме того, в микропластике, подвергшемся воздействию облачных условий, наблюдались более высокие концентрации свинца, ртути и кислородсодержащих групп. Эти результаты показывают, что облака обладают способностью модифицировать микропластик, потенциально влияя на формирование облаков и рассеивание переносимых по воздуху металлов.

Авторы исследования признают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять влияние микропластика на облака и погодные условия. Понимание этих процессов может расширить наши знания о загрязнении окружающей среды и дать представление о более широких последствиях загрязнения пластиком.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое микропластик?

Микропластик – это крошечные пластиковые частицы размером менее пяти миллиметров. Они создаются из различных предметов повседневного обихода, включая одежду, упаковку и автомобильные шины. Где встречается микропластик?

Микропластик был обнаружен в различных средах, включая атмосферу, океаны, горы и городские районы. Как микропластик может влиять на образование облаков и погоду?

Исследование предполагает, что присутствие микропластика, особенно в облаках, может влиять на процессы образования облаков из-за взаимодействия между частицами и атмосферными условиями. Понимание этой динамики имеет решающее значение для понимания влияния микропластика на погодные условия. Каковы последствия этого исследования?

Это исследование проливает свет на еще один аспект загрязнения окружающей среды, вызванного микропластиком. Исследуя, как микропластик взаимодействует с облаками и потенциально влияет на погоду, ученые смогут глубже понять более широкие последствия пластикового загрязнения.