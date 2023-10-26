Римский космический телескоп НАСА произведёт революцию в исследовании Млечного Пути

Предстоящий римский космический телескоп НАСА Нэнси Грейс должен предоставить беспрецедентные виды ядра галактики Млечный Путь. Эта миссия, запуск которой запланирован на 2027 год, будет использовать технику микролинзирования для наблюдения сотен миллионов звезд, что потенциально приведет к революционным открытиям в астрономии во временной области.

Заменить кавычки: Целью миссии является наблюдение за звездами на предмет контрольных мерцаний, указывающих на наличие планет, далеких звезд, ледяных объектов на окраинах Солнечной системы, а также изолированных черных дыр и других космических явлений. Ожидается, что благодаря своим наблюдениям Римский космический телескоп установит новый рекорд по обнаружению самой далекой из известных экзопланет, открыв взгляд на другой галактический район, который может быть домом для неизвестных миров.

Астрономия во временной области фокусируется на изучении того, как Вселенная развивается с течением времени, и долгосрочный мониторинг неба, проводимый Романом, внесет большой вклад в эту область. Телескоп присоединится к сети обсерваторий по всему миру, коллективно фиксирующих и анализирующих изменения в космосе. Исследование Галактического выступа во временной области, проведенное Романом, будет специально исследовать Млечный Путь, используя его инфракрасную способность проникать через пылевые облака, которые затрудняют обзор центральной области галактики.

Римский космический телескоп будет оснащен новым фильтром ближнего инфракрасного диапазона, который позволит обсерватории обнаруживать более длинные волны света. Это усовершенствование расширяет круг космических вопросов, которые может решать телескоп, простираясь от края нашей Солнечной системы до самых дальних уголков Вселенной.

Одним из ключевых методов, используемых Римским космическим телескопом, является микролинзирование. Это происходит, когда объект идеально совмещается с фоновой звездой, в результате чего свет звезды огибает объект. Эти события микролинзирования создают временные всплески яркости звезды, указывая на присутствие промежуточного объекта. Наблюдая за такими событиями в центре Млечного Пути, астрономы могут идентифицировать невидимые объекты, такие как планеты, даже если они не могут наблюдать их напрямую.

План исследования включает в себя съемку изображений каждые 15 минут в течение примерно двух месяцев, и этот процесс повторяется шесть раз в течение пятилетней основной миссии телескопа. Ожидается, что эта обширная кампания наблюдений позволит обнаружить новые планеты на практически неизведанной территории нашей галактики.

Благодаря своей революционной технологии и комплексной стратегии исследования, Римский космический телескоп способен произвести революцию в нашем понимании Млечного Пути и значительно расширить наши знания о Вселенной за ее пределами.

FAQ

1. Что такое микролинзирование?

Микролинзирование — это явление, которое возникает, когда объект, например звезда или планета, выравнивается с фоновой звездой, в результате чего свет от фоновой звезды огибает промежуточный объект. Это создает временное увеличение яркости света фоновой звезды, указывая на присутствие промежуточного объекта.

2. Как римский космический телескоп будет использовать микролинзирование?

Римский космический телескоп будет использовать микролинзирование для наблюдения за центром галактики Млечный Путь. Наблюдая за колебаниями яркости фоновых звезд, телескоп может обнаружить присутствие невидимых объектов, таких как планеты и черные дыры, в ядре галактики.

3. Что такое астрономия во временной области?

Астрономия во временной области — это раздел астрономии, который занимается изучением того, как небесные объекты и явления изменяются с течением времени. Наблюдая и анализируя эти изменения, ученые могут получить представление о процессах и динамике Вселенной.

4. Что такое исследование галактического выступа во временной области?

Исследование Галактического выступа во временной области — это особая кампания наблюдений, проводимая Римским космическим телескопом. Целью проекта является изучение центра галактики Млечный Путь с помощью инфракрасного видения телескопа, что позволит ученым видеть сквозь облака пыли, которые часто закрывают вид на этот регион. Этот обзор предоставит ценные данные о динамике и характеристиках центральной области галактики.

5. Когда состоится запуск Римского космического телескопа?

Запуск Римского космического телескопа запланирован на 2027 год. После развертывания телескоп начнет свою пятилетнюю основную миссию, в ходе которой он произведет революцию в нашем понимании Млечного Пути и внесет значительный вклад в область астрономии.