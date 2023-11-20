Изучение развития микробиома морских анемонов

Морские анемоны, как и все живые организмы, для своего выживания полагаются на сообщество микроорганизмов, известное как микробиом. Исследователи из Университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе (HHU) и Кильского университета (CAU) провели исследование с использованием актинии Nematostella vectenis, чтобы лучше понять, как микробиом развивается в сочетании с хозяином.

Микробиом состоит из различных микроорганизмов, таких как бактерии, грибы и вирусы, которые играют решающую роль в таких процессах, как обмен веществ и иммунная защита. Без хорошо сбалансированного микробиома организмам будет сложно усваивать необходимые питательные вещества и поддерживать общее состояние здоровья.

Команда сосредоточилась на понимании изменений в составе и соотношении микроорганизмов Nematostella vectenis по мере прохождения ею разных стадий жизненного цикла. Они обнаружили, что на ранних стадиях жизни организм-хозяин в первую очередь контролирует бактериальное сообщество. Однако по мере продолжения развития взаимодействия между бактериями становятся все более доминирующими в формировании микробиома.

Чтобы изучить это явление, исследователи провели эксперимент, в ходе которого взрослые полипы Nematostella были реколонизированы бактериальными сообществами, соответствующими личинкам, молодым животным и взрослым полипам. Они заметили, что только первоначальные колонизаторы, представляющие собой бактерии самых молодых животных, успешно прижились во взрослых полипах. Старые штаммы бактерий с трудом колонизировались и приживались.

Команда пришла к выводу, что хозяин, вероятно, посредством своей врожденной иммунной системы, контролирует состав первоначальных колонизаторов. Однако после этого момента развитие микробиома в первую очередь регулируется самими бактериями.

Исследователи также исследовали метаболические сети бактерий, в частности, как разные штаммы связаны и влияют друг на друга. Они обнаружили, что деградация полисахарида хитина играет центральную роль для первоначальных колонизаторов. Nematostella может производить хитин, хотя он не требуется для структурного развития, как насекомым. Это открытие предполагает, что хитин участвует в микробиоме актиний.

Понимание развития микробиома морских анемонов имеет последствия, выходящие за рамки морской биологии. Результаты могут иметь значение для медицинских исследований, особенно в отношении создания функционального микробиома у новорожденных. Правильная колонизация полезными микробами на ранних стадиях развития необходима для тренировки адаптивной иммунной системы и предотвращения нарушений иммунной системы и обмена веществ.

Хотя необходимы дальнейшие исследования, эти сведения о развитии микробиома морских анемонов дают ценные знания, которые могут быть применены в различных областях, от экологических исследований до здоровья человека.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое микробиом?



Ответ: Под микробиомом понимается сообщество микроорганизмов, живущих внутри и на организме хозяина, таких как бактерии, грибы и вирусы.

Вопрос: Почему важен микробиом?



Ответ: Микробиом играет жизненно важную роль в различных аспектах жизни организма, включая обмен веществ, иммунную защиту и усвоение питательных веществ.

Вопрос: Как развивается микробиом?



Ответ: Микробиом развивается вместе с организмом-хозяином. В случае морских анемонов организм-хозяин, особенно его врожденная иммунная система, влияет на состав первоначальных колонизаторов микробиома. Последующее развитие регулируется взаимодействием между самими бактериями.

Вопрос: Каково значение хитина в микробиоме актинии?



Ответ: Хитин, полисахарид, по-видимому, играет центральную роль в развитии микробиома морских анемонов. Хотя морским анемонам не требуется хитин для структурного развития, его участие предполагает его важность в формировании микробиома.

Вопрос: Как это исследование связано со здоровьем человека?



Ответ: Понимание развития микробиома морских анемонов дает представление о формировании функционального микробиома у новорожденных. Правильная колонизация полезными микробами на раннем этапе жизни имеет решающее значение для тренировки иммунной системы и предотвращения иммунных и метаболических нарушений.