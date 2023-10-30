Взгляд на медицинские исследования на борту Международной космической станции

КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КЕННЕДИ, Флорида, 30 октября 2023 г. /PRNewswire/ — Предстоящая 29-я миссия SpaceX по коммерческому снабжению на Международную космическую станцию ​​(МКС) стартует 5 ноября 2023 года с целью продвижения медицинских исследований и потенциально найти новые способы профилактики и лечения заболеваний как на Земле, так и в космосе.

На борту миссии будет находиться несколько полезных грузов, спонсируемых Национальной лабораторией МКС®, которые будут охватывать широкий спектр тем: от микробов и производства меланина до органоидов мозга и доставки лекарств через слизь. Каждое расследование направлено на то, чтобы принести пользу человечеству и расширить коммерческие возможности в области низкой околоземной орбиты.

Военно-морская исследовательская лаборатория будет изучать, как микрогравитация влияет на поведение микробов при производстве меланина. В ходе исследования будет изучен потенциал микрогравитации и космического излучения в производстве новых вариантов меланина, которые можно будет использовать для разработки новых биоматериалов.

Boeing проведет испытания антимикробного полимерного покрытия поверхности, чтобы оценить его эффективность против микробов в нескольких местах на МКС. Результаты могут дать представление о снижении риска заражения во время будущих космических миссий и на космических платформах.

Национальный научный фонд США (NSF) сотрудничает с Национальной лабораторией МКС, финансируя два биотехнологических исследования. Калифорнийский университет в Санта-Барбаре стремится понять роль слизи в дыхательных путях человека и то, как она влияет на доставку лекарств в легкие. В исследовании будут использоваться трубки с гелевым покрытием для наблюдения за транспортировкой жидких пробок через дыхательные пути, что потенциально улучшит модели доставки лекарств и методы лечения респираторного дистресс-синдрома у младенцев. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско сосредоточат свое внимание на старении иммунной системы и регенеративных способностях клеток печени с использованием 3D-чипов иммунной ткани печени. Это исследование может привести к вмешательствам, которые смогут замедлить старение и улучшить заживление печени у пациентов на Земле.

Калифорнийский университет в Сан-Диего будет исследовать влияние микрогравитации на органоиды мозга, полученные из стволовых клеток, чтобы получить представление об ускоренном старении в космосе и снижении когнитивных функций. Полученные результаты могут способствовать лучшему пониманию неврологических заболеваний, таких как деменция и болезнь Альцгеймера, и потенциально открыть двери для новых методов лечения.

Redwire Space, видная фигура в разработке космических объектов, будет использовать свою космическую фармацевтическую лабораторию для проведения экспериментов по выращиванию кристаллов белка с использованием микрогравитации. Отсутствие гравитации позволяет кристаллам расти крупнее и равномернее, что потенциально улучшает лечение пациентов. Этот объект будет открыт для научного сообщества для дальнейших исследований, как только он будет полностью введен в эксплуатацию.

Эти новаторские исследования будут представлены на вебинаре, организованном Национальной лабораторией МКС и НАСА, а представителям СМИ будет предложено задавать вопросы во время сессии. В ближайшие дни появятся многочисленные пресс-релизы, посвященные проектам, запускаемым на космическом корабле SpaceX Dragon в рамках этой миссии.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Какова цель 29-й миссии SpaceX по коммерческому снабжению?

Ответ: Целью миссии является продвижение медицинских исследований и потенциальное открытие новых способов профилактики и лечения заболеваний как на Земле, так и в космосе.

Вопрос: Какие полезные нагрузки спонсирует Национальная лаборатория МКС?

Ответ: Исследования охватывают широкий спектр тем, таких как выработка меланина, антимикробные поверхностные покрытия, роль слизи в доставке лекарств, старение иммунной системы и органоиды мозга.

Вопрос: Какую пользу эти открытия могут принести человечеству?

Ответ: Результаты исследования потенциально могут привести к улучшению методов доставки лекарств, лечения неврологических заболеваний и усовершенствованной терапии.

Вопрос: Когда будет проведен вебинар, посвященный расследованиям?

Ответ: Вебинар состоится 31 октября 2023 г. в 1:XNUMX по восточному времени.

Вопрос: Могу ли я получить доступ к фотографиям в высоком разрешении, связанным с этими расследованиями?

О: Да, вы можете скачать фотографии в высоком разрешении, посетив сайт Национальной лаборатории МКС.