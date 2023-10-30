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Взгляд на медицинские исследования на борту Международной космической станции

ByМамфо Брешиа

30 октября, 2023
Взгляд на медицинские исследования на борту Международной космической станции

КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КЕННЕДИ, Флорида, 30 октября 2023 г. /PRNewswire/ — Предстоящая 29-я миссия SpaceX по коммерческому снабжению на Международную космическую станцию ​​(МКС) стартует 5 ноября 2023 года с целью продвижения медицинских исследований и потенциально найти новые способы профилактики и лечения заболеваний как на Земле, так и в космосе.

На борту миссии будет находиться несколько полезных грузов, спонсируемых Национальной лабораторией МКС®, которые будут охватывать широкий спектр тем: от микробов и производства меланина до органоидов мозга и доставки лекарств через слизь. Каждое расследование направлено на то, чтобы принести пользу человечеству и расширить коммерческие возможности в области низкой околоземной орбиты.

Военно-морская исследовательская лаборатория будет изучать, как микрогравитация влияет на поведение микробов при производстве меланина. В ходе исследования будет изучен потенциал микрогравитации и космического излучения в производстве новых вариантов меланина, которые можно будет использовать для разработки новых биоматериалов.

Boeing проведет испытания антимикробного полимерного покрытия поверхности, чтобы оценить его эффективность против микробов в нескольких местах на МКС. Результаты могут дать представление о снижении риска заражения во время будущих космических миссий и на космических платформах.

Национальный научный фонд США (NSF) сотрудничает с Национальной лабораторией МКС, финансируя два биотехнологических исследования. Калифорнийский университет в Санта-Барбаре стремится понять роль слизи в дыхательных путях человека и то, как она влияет на доставку лекарств в легкие. В исследовании будут использоваться трубки с гелевым покрытием для наблюдения за транспортировкой жидких пробок через дыхательные пути, что потенциально улучшит модели доставки лекарств и методы лечения респираторного дистресс-синдрома у младенцев. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско сосредоточат свое внимание на старении иммунной системы и регенеративных способностях клеток печени с использованием 3D-чипов иммунной ткани печени. Это исследование может привести к вмешательствам, которые смогут замедлить старение и улучшить заживление печени у пациентов на Земле.

Калифорнийский университет в Сан-Диего будет исследовать влияние микрогравитации на органоиды мозга, полученные из стволовых клеток, чтобы получить представление об ускоренном старении в космосе и снижении когнитивных функций. Полученные результаты могут способствовать лучшему пониманию неврологических заболеваний, таких как деменция и болезнь Альцгеймера, и потенциально открыть двери для новых методов лечения.

Redwire Space, видная фигура в разработке космических объектов, будет использовать свою космическую фармацевтическую лабораторию для проведения экспериментов по выращиванию кристаллов белка с использованием микрогравитации. Отсутствие гравитации позволяет кристаллам расти крупнее и равномернее, что потенциально улучшает лечение пациентов. Этот объект будет открыт для научного сообщества для дальнейших исследований, как только он будет полностью введен в эксплуатацию.

Эти новаторские исследования будут представлены на вебинаре, организованном Национальной лабораторией МКС и НАСА, а представителям СМИ будет предложено задавать вопросы во время сессии. В ближайшие дни появятся многочисленные пресс-релизы, посвященные проектам, запускаемым на космическом корабле SpaceX Dragon в рамках этой миссии.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Какова цель 29-й миссии SpaceX по коммерческому снабжению?
Ответ: Целью миссии является продвижение медицинских исследований и потенциальное открытие новых способов профилактики и лечения заболеваний как на Земле, так и в космосе.

Вопрос: Какие полезные нагрузки спонсирует Национальная лаборатория МКС?
Ответ: Исследования охватывают широкий спектр тем, таких как выработка меланина, антимикробные поверхностные покрытия, роль слизи в доставке лекарств, старение иммунной системы и органоиды мозга.

Вопрос: Какую пользу эти открытия могут принести человечеству?
Ответ: Результаты исследования потенциально могут привести к улучшению методов доставки лекарств, лечения неврологических заболеваний и усовершенствованной терапии.

Вопрос: Когда будет проведен вебинар, посвященный расследованиям?
Ответ: Вебинар состоится 31 октября 2023 г. в 1:XNUMX по восточному времени.

Вопрос: Могу ли я получить доступ к фотографиям в высоком разрешении, связанным с этими расследованиями?
О: Да, вы можете скачать фотографии в высоком разрешении, посетив сайт Национальной лаборатории МКС.

By Мамфо Брешиа