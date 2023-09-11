Новое исследование показывает потенциальное решение проблемы заражения микробами на Международной космической станции

Недавнее исследование, проведенное на Международной космической станции (МКС), выявило потенциальное решение существующей проблемы микробного заражения. Микробы, которые астронавты и грузы доставляют на МКС, могут образовывать спящие норы, известные как биопленки. Эти биопленки представляют угрозу здоровью космонавтов и могут повредить оборудование на станции. Однако обработка с использованием смазки на основе кремния показала многообещающие результаты в предотвращении образования биопленки.

Биопленки представляют собой сложные матрицы клеток, вырабатываемые микробами, и их можно найти на различных поверхностях МКС, включая скафандры и водные системы. Хотя некоторые микробы безвредны или даже полезны, вредные могут уклоняться от защитной системы организма и вызывать повреждение тканей. Эти вредные микробы защищены создаваемыми ими биопленками, что позволяет им оставаться в состоянии покоя и уклоняться от обнаружения.

Обработка смазкой на основе кремния была впервые испытана на Земле и доказала свою эффективность в предотвращении образования биопленки. В эксперименте на МКС астронавты обрабатывали поверхностные материалы смазкой и подвергали их воздействию бактерий под названием Pseudomonas aeruginosa. После трех дней инкубации на станции тесты показали, что смазка предотвратила скопление бактерий на поверхностях.

Это открытие особенно важно для долгосрочных космических полетов на Луну и Марс, где получение запасных частей или оперативное возвращение экипажа на Землю невозможно. Поиск решений по снижению микробного заражения имеет решающее значение для поддержания здоровья космонавтов и обеспечения функциональности оборудования.

Помимо применения в космосе, это исследование может также иметь значение для поддержания чистоты медицинских устройств и снижения микробной коррозии в таких отраслях, как добыча нефти и газа. Предотвращение образования биопленки может помочь снизить риски выхода из строя оборудования и опасных разливов нефти.

Это исследование было опубликовано в журнале npj Microgravity 16 августа 2021 года.

источники:

– Исходная статья: Источник без ссылки.

– Определение биопленок: «Биопленка – это слой микроорганизмов, включая бактерии, который прикрепляется к поверхности и образует защитную матрицу, называемую внеклеточным полимерным веществом (ЭПС)». (Источник: Study.com)

– Определение микробов: «Микробы – это микроорганизмы, такие как бактерии, вирусы, грибы и простейшие, которые слишком малы, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом». (Источник: News-Medical.net)