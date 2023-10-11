Революция в микро/наномасштабной 4D-печати: производство трансформируемых 3D-структур высокого разрешения

Новый прорыв в технологии 4D-печати может произвести революцию в различных отраслях за счет производства трансформируемых 3D-структур высокого разрешения на микро/наноуровне. Эта технология, известная как 4D-печать на основе двухфотонной полимеризации (4D-печать на основе TPP), использует интеллектуальные материалы, которые деформируют форму в ответ на внешние раздражители.

Исследователи из Южного университета науки и технологий разработали революционную технологию, которая позволяет создавать 3D-структуры высокого разрешения в диапазоне от 90 до 500 нм. Это достижение позволяет решить проблему получения объектов субмикрометрового или меньшего масштаба при 3D-печати.

4D-печать на основе TPP работает с использованием специализированных фоторезистивных материалов, которые позволяют создавать микро/наноструктуры с динамическими свойствами, такими как чувствительность к стимулам, самоактивация, изменение цвета и изменение формы. Эти материалы делятся на четыре категории: магнитные материалы, полимеры с памятью формы, гидрогели и жидкокристаллические эластомеры.

Потенциальные применения 4D-печатных структур на основе ТПП огромны. Их можно использовать в биомедицинских микромашинах, биоинспираторных микроактуаторах, автономных мобильных микророботах, трансформируемых устройствах и роботах, а также микроустройствах для защиты от подделок. Эти приложения основаны на структурной эволюции и изменениях, которые могут быть достигнуты с помощью 4D-печати, таких как морфинг формы, изменение цвета, переключение состояний и передвижение.

Однако существуют проблемы, которые необходимо преодолеть, чтобы 4D-печать на основе TPP получила более широкое распространение. Одной из задач является расширение производственных возможностей, включая разработку оборудования, способного обрабатывать множество материалов на микро/наноуровне, повышая скорость печати, масштабируемость и точность. Еще одна задача — оптимизация характеристик материала путем улучшения фоторезистов с превосходными химическими, термическими и механическими свойствами.

Исследователи также уделяют особое внимание методологии проектирования, изучая способы синтеза процессов, материалов, структуры и функций в гармоничную структуру дизайна. Этот подход предполагает использование топологической оптимизации и машинного обучения для одновременного совершенствования процесса печати, выбора материалов и структурного проектирования.

Будущее 4D-печати на основе TPP открывает большие перспективы для изменения отраслей промышленности и создания инновационных приложений. Благодаря достижениям в производственных возможностях, характеристиках материалов и методологии проектирования 4D-печать на основе TPP потенциально может открыть новые горизонты в мире микро/наномасштабов.

Источник: Международный журнал экстремального производства.