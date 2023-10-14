Как безопасно наблюдать и наслаждаться кольцевым солнечным затмением

14 октября Ванкувер будет иметь лучшую точку обзора, чтобы стать свидетелем кольцевого солнечного затмения в Канаде. Однако прогноз погоды показывает шторм, который может затруднить обзор наблюдателям за небом. Ожидается, что затмение будет видно в некоторых частях США, Мексике и странах Южной и Центральной Америки.

Во время кольцевого затмения Луна находится в самой дальней точке от Земли, поэтому кажется меньше Солнца. В результате Луна не полностью блокирует солнечный свет, создавая эффект «огненного кольца». В метро Ванкувера затмение начнется в 8:08 и достигнет максимума в 9:20. Завершится в 10:38.

Хотя ожидается, что жители Ванкувера станут свидетелями примерно 70–80% затмения, жители Британской Колумбии или вблизи границы с Альбертой увидят примерно 60–70% затмения. Наблюдатели за небом в других частях Канады, например, в Приморье, увидят только менее 10% и могут не стать свидетелями этого события.

Очень важно защитить глаза во время затмения. Глядя прямо на солнце, можно серьезно повредить глаза, даже когда перед ним находится луна. Обычные очки или солнцезащитные очки не обеспечивают достаточной защиты. Вместо этого используйте солнцезащитные очки или безопасный портативный солнечный наблюдатель, соответствующий международному стандарту ISO 12312-2. Прежде чем использовать очки или зрительные очки, проверьте их на наличие повреждений. Обеспечьте присмотр за детьми во время использования этих устройств.

Если погода не прояснится к моменту затмения, НАСА будет транслировать это событие в прямом эфире на своем веб-сайте. Онлайн-трансляция будет включать демонстрации, комментарии экспертов и виды из разных мест на пути затмения.

Хотя прогноз погоды в Ванкувере, возможно, не идеален для наблюдения за кольцевым солнечным затмением, важно уделить первоочередное внимание безопасности глаз и воспользоваться альтернативными методами, чтобы увидеть это редкое небесное явление.

Источники: НАСА, ВИА.