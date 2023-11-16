Революционная технология позволяет планетоходам повысить безопасность и производительность

Беспилотные марсоходы имеют решающее значение для исследования сложных ландшафтов других планет и лун. Марсоходы НАСА и луноходы предоставили важную информацию об этих инопланетных мирах. Однако рыхлые и неровные поверхности планетарной среды представляют собой серьезную проблему для мобильности марсохода, что часто приводит к скольжению и потенциальным провалам миссии.

Чтобы решить эту проблему, исследователи из Технологического института Шибауры разработали революционную технологию, вдохновленную человеческими мышцами. Обнаруживая изменения в форме шасси марсохода, эта инновационная технология позволяет выявлять условия скольжения, что в конечном итоге повышает безопасность и эффективность автономного путешествия.

Предыдущие методы определения условий скольжения в значительной степени полагались на визуальные данные с камер, которые имели ограничения в различении различных топографических элементов, таких как валуны и рыхлый песок. Новая система использует другой подход, фокусируясь на изучении сцепления каждого колеса, что позволяет марсоходу быстро распознавать условия движения и соответствующим образом корректировать его, чтобы предотвратить пробуксовку.

В своем исследовании профессор Кодзиро Иидзука и доктор Кохей Инаба из Технологического института Сибаура классифицировали изменение формы марсохода, или деформацию, на две категории: смещение деформации и вибрационный сдвиг деформации. Анализируя данные о деформационном смещении волокон ядерной цепи и скорости деформации волокон ядерного мешка, они смогли обнаружить изменения сил, действующих на марсоход по вертикали и в направлении его движения.

Скорость изменения деформации оказалась надежным индикатором проскальзывания, позволяющим в режиме реального времени оценивать состояние марсохода. Объединив эту информацию, система может помочь марсоходу внести необходимые коррективы и избежать скольжения. Кроме того, технология также демонстрирует способность обнаруживать препятствия в окружающей среде, такие как галька и камни, что еще больше повышает безопасность и эффективность марсохода.

Первоначально эта технология разрабатывалась для планетоходов, но потенциальное применение этой технологии выходит за рамки исследования других миров. Исследователи полагают, что это может быть полезно для беспилотных летательных аппаратов и автономного вождения в будущем.

В заключение, эта революционная технология предлагает значительный шаг на пути к повышению безопасности и эффективности марсоходов в планетарных миссиях, обещая новые захватывающие открытия и понимание тайн Вселенной.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: С какими проблемами сталкиваются планетоходы при исследовании других планет и спутников?

Ответ: Планетарные марсоходы сталкиваются с трудностями из-за экстремального рельефа местности, включая дюны, кратеры, склоны, а также присутствия реголита — мелкого порошка, затрудняющего мобильность.

Вопрос: Как революционная технология повышает безопасность и производительность вездехода?

Ответ: Отслеживая изменения формы шасси марсохода, технология определяет условия скольжения в режиме реального времени, позволяя марсоходу вносить необходимые коррективы и избегать случаев скольжения. Он также обнаруживает препятствия окружающей среды, такие как галька и камни, повышая общую безопасность и эффективность.

Вопрос: Можно ли применить эту технологию к другим автомобилям?

Ответ: Хотя эта технология изначально разрабатывалась для планетоходов, исследователи полагают, что в будущем эта технология может быть полезна для беспилотных летательных аппаратов и автономного вождения.