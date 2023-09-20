НАСА обнаружило «углеродосодержащие» молекулы в атмосфере экзопланеты K2-18 b

НАСА объявило, что данные космического телескопа Джеймса Уэбба выявили наличие «углеродосодержащих» молекул в атмосфере экзопланеты K2-18 b. Это открытие, расположенное примерно в 120 световых годах от нас, в обитаемой зоне своей родительской звезды, дополняет предыдущие наблюдения, сделанные космическим телескопом Хаббл, которые указали на наличие богатой водородом атмосферы и поверхности, покрытой водным океаном, на K2-18 b.

K2-18 b, открытая в 2015 году космическим телескопом «Кеплер», вращается вокруг своего красного карлика каждые 33 дня на расстоянии около 13 миллионов миль. Хотя это расстояние составляет примерно одну треть расстояния между Меркурием и Солнцем в нашей солнечной системе, тот факт, что красные карлики меньше и холоднее, позволяет K2-18 b существовать в пределах обитаемой зоны, где потенциально может присутствовать жидкая вода.

Будучи «мини-Нептуном», K2-18 b примерно в 8.6 раз массивнее Земли. Экзопланет такого типа не существует в нашей Солнечной системе, и астрономы имеют ограниченное представление об их атмосферах. Однако НАСА считает, что эти «гиковские» миры, такие как K2-18 b, предлагают многообещающие условия для существования жизни.

Недавние наблюдения, сделанные телескопом Уэбб, указывают на наличие метана и углекислого газа в атмосфере K2-18 b. Более того, нехватка аммиака и потенциальное обнаружение диметилсульфида предполагают возможность существования водных океанов под богатой водородом атмосферой планеты.

Хотя обилие этих молекул является значительным, НАСА отмечает, что оно не гарантирует способность планеты поддерживать жизнь. K2-18 b имеет больший радиус, чем Земля, а ее океан может быть слишком горячим или вообще не жидким. Дальнейшие наблюдения за экзопланетой будут необходимы, чтобы собрать больше данных и получить более четкое представление о ее составе и обитаемости.

Телескоп Уэбб не может наблюдать K2-18 b напрямую из-за яркости родительской звезды. Вместо этого астрономы полагаются на метод транзита, с помощью которого они наблюдают небольшое уменьшение яркости звезды, когда планета проходит перед ней. Этот метод позволяет анализировать свет, проходящий через атмосферу экзопланеты, и дает представление о ее составе.

НАСА подчеркивает, что это открытие — только начало, поскольку впереди еще много наблюдений за потенциально обитаемыми экзопланетами. Агентство ожидает, что будущие наблюдения Уэбба предоставят массу информации об экзопланетах и ​​их потенциале для поддержания жизни.

Источники: НАСА, Кембриджский университет.